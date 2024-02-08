Експосадовець Укртрансбезпеки влаштував побори з перевізників в Києві

Люди заходять в автобус. Ілюстративне фото: zprz.city

В Києві ексвиконувач обов’язків начальника Північного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки організовував регулярні побори з перевізників. Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у четвер, 8 лютого.

Читайте також:

Експосадовець Укртрансбезпеки надавав "дозволи" на пасажирські перевезення в Києві

Експосадовець щомісячно отримував гроші за нескладання актів порушення закону про автомобільний транспорт. Очільник Укртранснафти надавав фіктивні "дозволи" перевізнику на здійснення пасажирських перевезень в Києві.

"Свій "дозвіл" чиновник оцінив у 50 доларів США за кожен транспортний засіб. Під час одержання чергової щомісячної оплати у розмірі 500 доларів США посадовця затримали на "гарячому", — йдеться в повідомленні прокуратури.

Посадовця звинуватили у регулярному отриманні неправомірної вигоди з підприємця за безперешкодне здійснення пасажирських перевезень у столиці.

У суді повністю довели провину обвинуваченого і покарали його на 5,5 років за ґратами. Крім того, експосадовець не матиме права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, строком 3 роки та усе його майно конфіскують.

Нагадаємо, у Запоріжжі викрили місцевого жителя на привласненні деталей та запчастин до літаків на майже мільйон гривень. Чоловіку оголосили підозри у незаконному заволодінні чужим майном.

Додамо, в Одесі поліція затримала зловмисників, які обіцяли працевлаштування до прокуратури. За грошову винагороду злочинці допомагали пройти конкурс та отримати бажану посаду.