Жителя Запоріжжя викрили у привласненні авіазапчастин на мільйон гривень

Співробітник поліції біля комплектуючих до літаків. Фото: Офіс Генпрокурора

Співробітники Вознесенівської окружної прокуратури викрили жителя Запоріжжя на привласненні деталей та запчастин до літаків на майже мільйон гривень. Злочинцю оголошено підозру за фактом привласнення чужого майна, а також незаконного придбання та зберігання вогнепальної зброї.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора в четвер, 8 лютого.

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Запоріжець використав свої знайомства серед співробітників заводу з виробництва та ремонту авіадвигунів, щоб незаконно вивозити запчастини до літаків поза охороною.

Чоловік від травня 2023 року по січень 2024 року систематично вивозив деталі і загалом привласнив запчастин до повітряних суден на майже мільйон гривень.

Незаконно привласнена авіазапчастина. Фото: Офіс Генпрокурора

Незаконно привласнені авіазапчастини. Фото: Офіс Генпрокурора

"Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного та осіб, причетність яких до протиправної діяльності наразі перевіряється, вилучено гроші, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи, авіаобладнання, зброю", — йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

Злочинцю повідомлено про підозру у привласненні чужого майна та зберіганні вогнепальної зброї.

Вилучені кошти під час обшуків. Фото: Офіс Генпрокурора

Вилучена зброя під час обшуків. Фото: Офіс Генпрокурора

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, на Дніпровщині співробітники прокуратури викрили групу осіб, які привласнили гроші на закупівлях модульних укриттів для школярів. Крадії заволоділи 5,4 млн грн з бюджету.

Також ми писали про те, що в Одесі правоохоронці затримали шахраїв, які обіцяли працевлаштування до прокуратури. За грошову винагороду злочинці допомагали пройти конкурс та отримати бажану посаду.