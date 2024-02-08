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Жителя Запоріжжя викрили у привласненні авіазапчастин на мільйон гривень

8 лютого 2024 12:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Жителя Запоріжжя викрили у привласненні авіазапчастин на мільйон гривень
Співробітник поліції біля комплектуючих до літаків. Фото: Офіс Генпрокурора
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Співробітники Вознесенівської окружної прокуратури викрили жителя Запоріжжя на привласненні деталей та запчастин до літаків на майже мільйон гривень. Злочинцю оголошено підозру за фактом привласнення чужого майна, а також незаконного придбання та зберігання вогнепальної зброї.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора в четвер, 8 лютого.

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Запоріжець використав свої знайомства серед співробітників заводу з виробництва та ремонту авіадвигунів, щоб незаконно вивозити запчастини до літаків поза охороною.

Чоловік від травня 2023 року по січень 2024 року систематично вивозив деталі і загалом привласнив запчастин до повітряних суден на майже мільйон гривень. 

Незаконно привласнена авіазапчастина
Незаконно привласнена авіазапчастина. Фото: Офіс Генпрокурора
Незаконно привласнені авіазапчастини
Незаконно привласнені авіазапчастини. Фото: Офіс Генпрокурора

"Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного та осіб, причетність яких до протиправної діяльності наразі перевіряється, вилучено гроші, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи, авіаобладнання, зброю", — йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора. 

Злочинцю повідомлено про підозру у привласненні чужого майна та зберіганні вогнепальної зброї.

Вилучені кошти під час обшуків
Вилучені кошти під час обшуків. Фото: Офіс Генпрокурора
Вилучена зброя під час обшуків
Вилучена зброя під час обшуків. Фото: Офіс Генпрокурора
Скриншот допису Офісу Генпрокурора
Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, на Дніпровщині співробітники прокуратури викрили групу осіб, які привласнили гроші на закупівлях модульних укриттів для школярів. Крадії заволоділи 5,4 млн грн з бюджету.

Також ми писали про те, що в Одесі правоохоронці затримали шахраїв, які обіцяли працевлаштування до прокуратури. За грошову винагороду злочинці допомагали пройти конкурс та отримати бажану посаду.

Запоріжжя
Україна
Офіс генерального прокурора
прокуратура
підозра
злочин

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