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У Дніпропетровській області викрили групу осіб, які привласнили гроші на закупівлях

7 лютого 2024 20:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Дніпропетровській області викрили групу осіб, які привласнили гроші на закупівлях
Затримані фігуранти. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Дніпропетровській області викрили групу осіб, які привласнили гроші на закупівлях модульних укриттів для школярів. Їм вдалося вкрасти 5,4 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура у середу, 7 лютого.

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Розкрадання на закупівлях

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру виконувачу обов’язків начальника відділу освіти однієї із міськрад області та її спільнику", — йдеться у повідомленні.

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Затримані фігуранти. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Фігурантам інкримінують заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення.

Правоохоронці встановили, що підозрювана, бувши уповноваженою особою щодо організації публічних закупівель, розробила злочинний план заволодіння бюджетними коштами на закупівлі модульних укриттів для закладів освіти однієї із громад.

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Модульне укриття. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

До схеми вона залучила мешканця Дніпра, який підшукав підконтрольне ТОВ, якому підозрювана забезпечила перемогу у тендері.

У прокуратурі розповіли, що закуплені укриття перевищували ринкову ціну, а також не відповідали вимогам ДСТУ та були недоукомплектовані. Попри це, фігурантка внесла недостовірні відомості до актів приймання-передач та підписала їх.

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Модульні укриття. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Дії зловмисників призвели до суттєвих збитків територіальній громаді. Йдеться про понад 5,4 млн грн. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

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Допис Дніпропетровської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві посадовець Інституту урології ім. академіка О.Ф. Возіанова вимагав 6 000 доларів за проведення безоплатної операції. Його затримали під час отримання коштів, посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

гроші
Дніпропетровська область
прокуратура
закупівлі
укриття

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