Задержанные фигуранты. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

В Днепропетровской области разоблачили группу лиц, которые присвоили деньги на закупках модульных укрытий для школьников. Им удалось украсть 5,4 млн грн бюджетных средств.

Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура в среду, 7 февраля.

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"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении исполняющему обязанности начальника отдела образования одного из горсоветов области и ее сообщнику", — говорится в сообщении.

Задержанные фигуранты. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Фигурантам инкриминируют завладение чужим имуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц и служебный подлог.

Правоохранители установили, что подозреваемая, будучи уполномоченным лицом по организации публичных закупок, разработала преступный план завладения бюджетными средствами на закупки модульных укрытий для учебных заведений одной из громад.

Модульное укрытие. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

К схеме она привлекла жителя Днепра, который подыскал подконтрольное ООО, которому подозреваемая обеспечила победу в тендере.

В прокуратуре рассказали, что закупленные укрытия превышали рыночную цену, а также не отвечали требованиям ДСТУ и были недоукомплектованы. При этом фигурантка внесла недостоверные сведения в акты приема-передач и подписала их.

Модульные укрытия. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Действия злоумышленников привели к существенному ущербу территориальной громаде. Речь идет о более чем 5,4 млн грн. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения и отстранении от занимаемых должностей.

Пост Днепропетровской областной прокуратуры. Фото: скриншот

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