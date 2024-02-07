В Днепропетровской области разоблачили группу лиц, которые присвоили деньги на закупках
В Днепропетровской области разоблачили группу лиц, которые присвоили деньги на закупках модульных укрытий для школьников. Им удалось украсть 5,4 млн грн бюджетных средств.
Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура в среду, 7 февраля.
Разворовывание на закупках
"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении исполняющему обязанности начальника отдела образования одного из горсоветов области и ее сообщнику", — говорится в сообщении.
Фигурантам инкриминируют завладение чужим имуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц и служебный подлог.
Правоохранители установили, что подозреваемая, будучи уполномоченным лицом по организации публичных закупок, разработала преступный план завладения бюджетными средствами на закупки модульных укрытий для учебных заведений одной из громад.
К схеме она привлекла жителя Днепра, который подыскал подконтрольное ООО, которому подозреваемая обеспечила победу в тендере.
В прокуратуре рассказали, что закупленные укрытия превышали рыночную цену, а также не отвечали требованиям ДСТУ и были недоукомплектованы. При этом фигурантка внесла недостоверные сведения в акты приема-передач и подписала их.
Действия злоумышленников привели к существенному ущербу территориальной громаде. Речь идет о более чем 5,4 млн грн. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения и отстранении от занимаемых должностей.
Напомним, в Киеве должностное лицо Института урологии им. академика О.Ф. Возианова потребовал 6 000 долларов за проведение бесплатной операции. Его задержали во время получения средств, чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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