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В Днепропетровской области разоблачили группу лиц, которые присвоили деньги на закупках

7 февраля 2024 20:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Днепропетровской области разоблачили группу лиц, которые присвоили деньги на закупках
Задержанные фигуранты. Фото: Днепропетровская областная прокуратура
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Днепропетровской области разоблачили группу лиц, которые присвоили деньги на закупках модульных укрытий для школьников. Им удалось украсть 5,4 млн грн бюджетных средств.

Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура в среду, 7 февраля.

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"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении исполняющему обязанности начальника отдела образования одного из горсоветов области и ее сообщнику", — говорится в сообщении.

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Задержанные фигуранты. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Фигурантам инкриминируют завладение чужим имуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц и служебный подлог.

Правоохранители установили, что подозреваемая, будучи уполномоченным лицом по организации публичных закупок, разработала преступный план завладения бюджетными средствами на закупки модульных укрытий для учебных заведений одной из громад.

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Модульное укрытие. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

К схеме она привлекла жителя Днепра, который подыскал подконтрольное ООО, которому подозреваемая обеспечила победу в тендере.

В прокуратуре рассказали, что закупленные укрытия превышали рыночную цену, а также не отвечали требованиям ДСТУ и были недоукомплектованы. При этом фигурантка внесла недостоверные сведения в акты приема-передач и подписала их.

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Модульные укрытия. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Действия злоумышленников привели к существенному ущербу территориальной громаде. Речь идет о более чем 5,4 млн грн. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения и отстранении от занимаемых должностей.

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Пост Днепропетровской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве должностное лицо Института урологии им. академика О.Ф. Возианова потребовал 6 000 долларов за проведение бесплатной операции. Его задержали во время получения средств, чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

деньги
Днепропетровская область
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закупки
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