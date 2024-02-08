Жителя Запорожья разоблачили в присвоении авиазапчастей на миллион гривен

Сотрудник полиции возле комплектующих к самолетам. Фото: Офис Генпрокурора

Сотрудники Вознесеновской окружной прокуратуры разоблачили жителя Запорожья на присвоении деталей и запчастей к самолетам почти на миллион гривен. Преступнику объявлено подозрение по факту присвоения чужого имущества, а также незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в четверг, 8 февраля.

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Запорожец использовал свои знакомства среди сотрудников завода по производству и ремонту авиадвигателей, чтобы незаконно вывозить запчасти к самолетам вне охраны.

Мужчина с мая 2023 по январь 2024 систематически вывозил детали и в целом присвоил запчастей к воздушным судам на почти миллион гривен.

Незаконно присвоенная авиазапчасть. Фото: Офис Генпрокурора

Незаконно присвоенные авиазапчасти. Фото: Офис Генпрокурора

"В ходе обысков по месту жительства подозреваемого и лиц, причастность которых к противоправной деятельности проверяется, изъяты деньги, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерная техника, черновые записи, авиаоборудование, оружие", — говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Преступнику сообщено о подозрении в присвоении чужого имущества и хранении огнестрельного оружия.

Изъятые денежные средства во время обысков. Фото: Офис Генпрокурора

Изъятое оружие во время обысков. Фото: Офис Генпрокурора

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, на Днепровщине сотрудники прокуратуры разоблачили группу лиц, присвоивших деньги на закупках модульных укрытий для школьников. Воры завладели 5,4 млн грн из бюджета.

Также мы писали о том, что в Одессе правоохранители задержали мошенников, обещавших трудоустройство в прокуратуру. За денежное вознаграждение преступники помогали пройти конкурс и получить желаемый пост.