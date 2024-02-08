Жителя Запорожья разоблачили в присвоении авиазапчастей на миллион гривен
Сотрудники Вознесеновской окружной прокуратуры разоблачили жителя Запорожья на присвоении деталей и запчастей к самолетам почти на миллион гривен. Преступнику объявлено подозрение по факту присвоения чужого имущества, а также незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в четверг, 8 февраля.
Детали преступной схемы по присвоению авиакомпонентов в Запорожье
Запорожец использовал свои знакомства среди сотрудников завода по производству и ремонту авиадвигателей, чтобы незаконно вывозить запчасти к самолетам вне охраны.
Мужчина с мая 2023 по январь 2024 систематически вывозил детали и в целом присвоил запчастей к воздушным судам на почти миллион гривен.
"В ходе обысков по месту жительства подозреваемого и лиц, причастность которых к противоправной деятельности проверяется, изъяты деньги, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерная техника, черновые записи, авиаоборудование, оружие", — говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.
Преступнику сообщено о подозрении в присвоении чужого имущества и хранении огнестрельного оружия.
Напомним, на Днепровщине сотрудники прокуратуры разоблачили группу лиц, присвоивших деньги на закупках модульных укрытий для школьников. Воры завладели 5,4 млн грн из бюджета.
Также мы писали о том, что в Одессе правоохранители задержали мошенников, обещавших трудоустройство в прокуратуру. За денежное вознаграждение преступники помогали пройти конкурс и получить желаемый пост.
Читайте Новини.LIVE!