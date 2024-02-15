Чиновник Минкульта за взятку помог незаконно вывезти антиквариат за границу
В Киеве разоблачили чиновника Министерства культуры и информационной политики Украины на получении взятки. За 3300 долларов он помог незаконно вывезти антиквариат за границу.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в четверг, 15 февраля.
Незаконный вывоз антиквариата за границу
Чиновник потребовал и получил от человека 3300 долларов США в обмен на обещание влиять на третьих лиц для обеспечения беспрепятственного экспорта антикварного холодного оружия из Украины без проведения таможенного контроля, получения необходимых документов и осмотра.
При получении второй части суммы в размере 3000 долларов США сотрудники правоохранительных органов задержали чиновника на основании статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Обыски у чиновника Минкульта
В ходе обысков по месту жительства подозреваемого были обнаружены и изъяты 10 000 долларов США и 200 000 украинских гривен. Сейчас рассматривается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.
В данный момент процесс подготовки уведомления о подозрении задержанному и выбор меры пресечения находится на стадии рассмотрения.
Напомним, в Киеве экс-исполняющий обязанности начальника Северного межрегионального управления Укртрансбезопасности организовывал регулярные поборы с перевозчиков. Экс-чиновник ежемесячно получал деньги за несоставление актов нарушения закона об автомобильном транспорте.
Ранее в Киеве должностное лицо Института урологии им. академика О.Ф. Возианова потребовал 6000 долларов за проведение бесплатной операции.
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