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Чиновник Минкульта за взятку помог незаконно вывезти антиквариат за границу

15 февраля 2024 19:38
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Чиновник Минкульта за взятку помог незаконно вывезти антиквариат за границу
Полиция ведет расследование. Фото: Офис Генпрокурора
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Киеве разоблачили чиновника Министерства культуры и информационной политики Украины на получении взятки. За 3300 долларов он помог незаконно вывезти антиквариат за границу.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в четверг, 15 февраля.

Незаконный вывоз антиквариата за границу

Чиновник потребовал и получил от человека 3300 долларов США в обмен на обещание влиять на третьих лиц для обеспечения беспрепятственного экспорта антикварного холодного оружия из Украины без проведения таможенного контроля, получения необходимых документов и осмотра.

При получении второй части суммы в размере 3000 долларов США сотрудники правоохранительных органов задержали чиновника на основании статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Деньги
Взятка для чиновника Минкульта. Фото: Офис Генпрокурора

Обыски у чиновника Минкульта

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого были обнаружены и изъяты 10 000 долларов США и 200 000 украинских гривен. Сейчас рассматривается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.

В данный момент процесс подготовки уведомления о подозрении задержанному и выбор меры пресечения находится на стадии рассмотрения.

Деньги
Взятка для чиновника Минкульта. Фото: Офис Генпрокурора

Напомним, в Киеве экс-исполняющий обязанности начальника Северного межрегионального управления Укртрансбезопасности организовывал регулярные поборы с перевозчиков. Экс-чиновник ежемесячно получал деньги за несоставление актов нарушения закона об автомобильном транспорте.

Ранее в Киеве должностное лицо Института урологии им. академика О.Ф. Возианова потребовал 6000 долларов за проведение бесплатной операции. 

коррупция
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Минкульт
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