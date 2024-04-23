У МЗС Угорщини розкритикували ЄС за військову допомогу Україні й попередили про світову війну

Петер Сіярто. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що військова допомога Європейського союзу для України не покращила ситуацію на полі бою. Ба більше, за його словами, такі дії все більше наближають "світову війну".

Про це повідомляє портал 444.hu, передає "Європейська правда".

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"Постачання зброї можуть лише затягнути війну або збільшити ризик ескалації до світової війни", — сказав Сіярто, критикуючи ЄС.

Він додав, що кількість переданої військової допомоги Україні нібито не покращила ситуацію на полі бою, а навпаки — лише шкодить Європі.

Зрештою, за словами Сіярто, угорський уряд впевнений у мирних перемовинах, які треба провести замість постачання зброї й техніки. Це, кажуть, "єдиний спосіб запобігти подальшим жертвам і руйнаціям".

"Тому ми, угорці, готові обговорювати всі мирні плани. Але також необхідно чітко усвідомлювати, що мирні конференції можуть бути успішними лише тоді, коли на них будуть присутні всі учасники війни", — сказав Сіярто.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Захід за крок від введення військ в Україну.

До слова, угорці незадоволені діями уряду країни, який очолює Орбан. У зв'язку з цим на початку квітня десятки тисяч людей вийшли на масові протести в Будапешті.