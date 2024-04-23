В МИД Венгрии раскритиковали ЕС за военную помощь Украине и предупредили о мировой войне

Петер Сиярто. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что военная помощь Европейского союза для Украины не улучшила ситуацию на поле боя. Более того, по его словам, такие действия все больше приближают "мировую войну".

Об этом сообщает портал 444.hu, передает "Европейская правда".

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"Снабжение оружия могут только затянуть войну или увеличить риск эскалации к мировой войне", — сказал Сиярто, критикуя ЕС.

Он добавил, что количество переданной военной помощи Украине якобы не улучшило ситуацию на поле боя, а наоборот — только вредит Европе.

В конце концов, по словам Сиярто, венгерское правительство уверено в мирных переговорах, которые следует провести вместо поставок оружия и техники. Это, говорят, "единственный способ предотвратить дальнейшие жертвы и разрушения".

"Поэтому мы, венгры, готовы обсуждать все мирные планы. Но также необходимо четко отдавать себе отчет, что мирные конференции могут быть успешными только тогда, когда на них будут присутствовать все участники войны", — сказал Сиярто.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Запад в шаге от ввода войск в Украину.

К слову, венгры недовольны действиями правительства страны, возглавляемого Орбаном. В связи с этим в начале апреля десятки тысяч человек вышли на массовые протесты в Будапеште.