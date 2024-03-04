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У МЗС РФ пригрозили Німеччині денацифікацією — деталі заяви Захарової

4 березня 2024 16:52
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У МЗС РФ пригрозили Німеччині денацифікацією — деталі заяви Захарової
Представник МЗС Росії Марія Захарова. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що процес денацифікації у Німеччині не було завершено. За її словами, про це свідчить витік інформації про переговори німецького військового керівництва щодо постачання ракет Taurus в Україну.

Про це повідомили російські ЗМІ у понеділок, 4 березня.

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Захарова повідомила, що без змін у цій ситуації Німеччина зіткнеться із небезпеками.

"Вони, як ми тепер розуміємо, так і не денацифіковані до кінця... Найжахливіше, що це приведе — і це факт, можете перевірити — якщо нічого не буде зроблено, якщо цей процес не буде зупинено самим німецьким народом, перш за все до моторошних наслідків для самої Німеччини", повідомила Захарова.

Злиті розмови Бундесверу

Згідно з повідомленням видання Tagesschau, російські ЗМІ поширили інформацію про перехоплені розмови німецьких високопосадовців Повітряних сил, в яких вони розглядали питання постачання крилатих ракет Taurus в Україну. Це призвело до серйозної тривоги у Німеччині.

Також у "злитих розмовах" згадувалося можливе знищення Кримського мосту.

За інформацією The Wall Street Journal, Міністерство оборони Німеччини підтвердило факт прослуховування розмов високопоставлених офіцерів, які вели обговорення військової підтримки України через недостатньо захищену онлайн-платформу WebEx.

Наразі проводиться розслідування, щоб з'ясувати причини використання небезпечного каналу зв'язку для обговорення критично важливих тем.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що російські пропагандисти використовують минуле її діда для створення негативного образу ФРН у Росії.

Тим часом МВС Німеччини має намір проаналізувати зв'язки правої партії "Альтернатива для Німеччини" із російською ФСБ.

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