Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото: Reuters

Российские пропагандисты используют прошлое деда главы МИД Германии Анналены Бербок для создания негативного образа ФРГ в России. При этом "кампания лжи" против министра из-за прошлого ее деда началась еще в 2021-2022 годах.

Об этом сообщило издание Bild в субботу, 10 февраля.

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Прошлое деда Анналены Бербок

Журналист Марсель Райф выступил в немецком парламенте во время мероприятия, посвященного Холокосту, что вызвало эмоциональную реакцию у министра иностранных дел Германии Анналены Бербок которая не смогла удержать слезы.

После этого события журнал Bunte опубликовал информацию о деде Бербок, Вальдемаре (1913-2016), который во время Второй мировой войны служил инженером по обслуживанию противовоздушной артиллерии в Вермахте и был награжден крестом за военные заслуги в 1944 году.

Документы указывают, что Бербок-старший был активным сторонником национал-социализма, читал книгу Адольфа Гитолера Mein Kampf и полностью разделял идеологию нацизма. Архивные сотрудники подчеркивают, что такие формулировки типичны для личных дел того времени и встречаются довольно часто.

Пропаганда РФ против министра МИД Германии

Свежие сведения о связях предка главы внешнеполитического ведомства Германии с нацизмом активно используются российскими медиа и государственными телеканалами в пропагандистских целях.

"Пропагандисты называют эти данные "крайне неудобными" для министра", — сообщает Bild

Данные о службе Вальдемара Бербока в Вермахте были использованы еще в 2021-2022 годах для формирования отрицательного восприятия Германии в России, причем RT Deutsch упоминало о них как о примерах, достойных подражания в историческом контексте.

Напомним, дедушка главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта. Он служил инженером в подразделении по ремонту зенитных пушек.

Кроме того, МВД Германии намерено проанализировать связи правой партии "Альтернатива для Германии" с российской ФСБ. Правоохранительные органы продолжат активный контроль за влиянием России на европейскую страну.