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Пропаганда РФ хоче очорнити репутацію Німеччини завдяки минулому діда Анналени Бербок, — ЗМІ

10 лютого 2024 13:39
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Пропаганда РФ хоче очорнити репутацію Німеччини завдяки минулому діда Анналени Бербок, — ЗМІ
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські пропагандисти використовують минуле діда глави МЗС Німеччини Анналени Бербок для створення негативного образу ФРН у Росії. При цьому "кампанія брехні" проти міністра через минуле її діда розпочалася ще у 2021-2022 роках.

Про це повідомило видання Bild у суботу, 10 лютого.

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Минуле діда Анналени Бербок

Журналіст Марсель Райф виступив у німецькому парламенті під час заходу, присвяченого Голокосту, що викликало емоційну реакцію у міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка не змогла втримати сльози.

Після цієї події журнал Bunte опублікував інформацію про діда Бербок, Вальдемара (1913-2016), який під час Другої світової війни служив інженером з обслуговування протиповітряної артилерії у Вермахті і був нагороджений хрестом за військові заслуги у 1944 році.

Документи вказують, що Бербок-старший був активним прихильником націонал-соціалізму, читав книгу Адольфа Гітлера Mein Kampf та повністю розділяв ідеологію нацизму. Архівні співробітники наголошують, що такі формулювання типові для особистих справ на той час і зустрічаються досить часто.

Пропаганда РФ проти міністра МЗС Німеччини

Свіжі відомості про зв'язки предка глави зовнішньополітичного відомства Німеччини з нацизмом активно використовуються російськими медіа та державними телеканалами з пропагандистською метою.

"Пропагандисти називають ці дані "вкрай незручними" для міністра", — повідомляє Bild

Дані про службу Вальдемара Бербока у Вермахті були використані ще в 2021-2022 роках для формування негативного сприйняття Німеччини в Росії, причому RT Deutsch згадувало про них як приклади, гідні наслідування в історичному контексті.

Нагадаємо, дідусь глави Міністерства закордонних справ Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту. Він служив інженером у підрозділі з ремонту зенітних гармат.

Крім того, МВС Німеччини має намір проаналізувати зв'язки правої партії "Альтернатива для Німеччини" з російською ФСБ. Правоохоронці продовжать активний контроль за впливом Росії на європейську країну.

Німеччина
війна
МЗС
Друга світова війна
Анналена Бербок
пропаганда
Росія

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