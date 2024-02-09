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Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

9 февраля 2024 18:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото: OST WEST
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Дедушка главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта. Он служил инженером в подразделении по ремонту зенитных пушек.

Об этом сообщает Bild, в руки которого попало досье родственника главы МИД.

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Материал BILD. Фото: скриншот

Интересное прошлое дедушки Бербок

"Анналена Бербок любит рассказывать на мемориальных мероприятиях о дедушке Вальдемаре (1913-2016) и уроках, сделанных из его военной судьбы. В досье вермахта фигурирует дедушка министра иностранных дел: он служил на войне инженером в подразделении по ремонту зенитных пушек", — говорится в материале издания.

Bild утверждает, что в досье есть оценка, что полковник Вальдемар Бербок якобы был не просто офицером, но и ярым сторонником нацизма.

"Там (в досье. — Ред.) буквально говорится, что он был "безоговорочным национал-социалистом", читал книгу Гитлера "Майн Кампф" и "полностью стоял на почве национал-социализма", — пишет Bild.

Кроме всего прочего, в 1944 году дедушка Бербок был награжден гитлеровским крестом "За военные заслуги" с мечами.

В МИДе уже отреагировали на этот материал. В ведомстве заявили, что об этих "документах не было известно министру".

Ранее мы рассказывали, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отреагировала на предложение Еврокомиссии начать начало переговоров по вступлению Украины в ЕС. По ее словам, народ Украины является "частью европейской семьи".

Министр иностранных дел Хорватии Грлич-Радман спровоцировал скандал на саммите стран Евросоюза. Он пытался поцеловать главу МИД Германии Анналену Бербок.

Германия
скандал
история
Анналена Бербок
мир

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