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Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

9 лютого 2024 18:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту
Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок. Фото: OST WEST
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Дідусь очільниці Міністерства закордонних справ Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту. Він служив інженером у підрозділі ремонту зенітних гармат.

Про це повідомляє Bild, до рук якого потрапило досьє родича очільниці МЗС.

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Матеріал BILD. Фото: скриншот 

Цікаве минуле дідуся Бербок 

"Анналена Бербок любить розповідати на меморіальних заходах про дідуся Вальдемара (1913-2016) та уроки, що були зроблені з його військової долі. У досьє вермахту фігурує дідусь міністра закордонних справ: він служив на війні інженером у підрозділі з ремонту зенітних гармат", — говориться у матеріалі видання.

Bild стверджує, що у досьє є оцінка, що полковник Вальдемар Бербок нібито був не просто офіцером, а й затятим прихильником нацизму.

"Там (у досьє. — Ред.) буквально говориться, що він був "беззаперечним націонал-соціалістом", читав книгу Гітлера "Майн Кампф" і "цілком стояв на ґрунті націонал-соціалізму", — пише Bild.

Окрім усього іншого, у 1944 році дідусь Бербок був нагороджений гітлерівським хрестом "За військові заслуги" з мечами.

У МЗС вже відреагували на цей матеріал. У відомстві заявили, що про ці "документи не було відомо міністру".

Раніше ми розповідали, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відреагувала на пропозицію Єврокомісії розпочати початок перемовин щодо вступу України до ЄС. За її словами, народ України є "частиною європейської родини".

Міністр закордонних справ Хорватії Грліч-Радман спровокував скандал на саміті країн Євросоюзу. Він намагався поцілувати главу МЗС Німеччини Анналену Бербок.

Німеччина
скандал
історія
Анналена Бербок
світ

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