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В МИД РФ пригрозили Германии денацификацией — детали заявления Захаровой

4 марта 2024 16:52
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В МИД РФ пригрозили Германии денацификацией — детали заявления Захаровой
Представитель МИД России Маряи Захарова. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что процесс денацификации в Германии не был завершен. По ее словам, об этом свидетельствует утечка информации о переговорах немецкого военного руководства относительно поставок ракет Taurus в Украину.

Об этом сообщили российские СМИ в понедельник, 4 марта.

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Захарова сообщила, что без изменений в этой ситуации Германия столкнется с опасностями.

"Они, как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца... Самое ужасное, что это приведет — и это факт, можете проверить — если ничего не будет сделано, если этот процесс не будет остановлен самим немецким народом, прежде всего к жутким последствиям для самой Германии", — сообщила Захарова.

Слитые разговоры Бундесвера

Согласно сообщению издания Tagesschau, российские СМИ распространили информацию о перехваченных разговорах немецких высокопоставленных лиц Воздушных сил, в которых они рассматривали вопросы поставок крылатых ракет Taurus в Украину. Это привело к серьезной тревоге в Германии.

Также в "слитых разговорах" упоминалось возможное уничтожение Крымского моста.

По информации из The Wall Street Journal, Министерство обороны Германии подтвердило факт прослушивания разговоров высокопоставленных офицеров, которые вели обсуждение военной поддержки Украины через недостаточно защищенную онлайн-платформу WebEx.

В настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить причины использования небезопасного канала связи для обсуждения критически важных тем.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что российские пропагандисты используют прошлое ее деда для создания негативного образа ФРГ в России.

Тем временем МВД Германии намерено проанализировать связи правой партии "Альтернатива для Германии" с российской ФСБ

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