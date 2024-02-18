Германия собрала более 500 сведений о зверствах РФ в Украине

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что власти страны собрали более 500 свидетельств о военных преступлениях России в Украине. Был проведен опрос более чем 160 свидетелей.

Об этом сообщило издание Deutsche Welle в воскресенье, 18 февраля.

Зверства РФ в Украине

Бушман отметил, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, что подчеркивает важность продолжения сбора доказательств для Германии.

Министр подчеркнул, что любые фото или видео могут способствовать расследованию, и предупредил, что те, кто удаляют такие материалы, лишь помогают российским военным преступникам.

"Тот, кто удаляет такие материалы, только помогает российским военным преступникам", — уточнил министр.

Бушман также упомянул о предстоящей конференции по международному праву в Минюсте Германии, на которой будет рассмотрен вопрос увеличения числа ударов российских дронов по гражданским объектам в Украине.

"Если российский дрон прицельно направлен солдатом на жилой дом, в котором находятся гражданские лица, то это военное преступление", — добавил министр.

Напомним, Офис Генерального прокурора сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия убила 523 ребенка. Еще 1218 детей получили ранения. Эти данные не окончательны.

Ранее єкс-командир "Азова" Максим Жорин заявил, что после войны Украина должна сформировать списки россиян, которые совершали военные преступления и убивали украинцев.