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Німеччина зібрала понад 500 відомостей про звірства РФ в Україні

18 лютого 2024 18:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Німеччина зібрала понад 500 відомостей про звірства РФ в Україні
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що влада країни зібрала понад 500 свідоцтв про воєнні злочини Росії в Україні. Було проведено опитування більш як 160 свідків.

Про це повідомило видання Deutsche Welle у неділю, 18 лютого.

Звірства РФ в Україні

Бушман зазначив, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, що наголошує на важливості продовження збору доказів для Німеччини.

Міністр підкреслив, що будь-які фото чи відео можуть сприяти розслідуванню, і попередив, що матеріали, що видаляють такі матеріали, лише допомагають російським військовим злочинцям.

"Той, хто видаляє такі матеріали, лише допомагає російським військовим злочинцям", — уточнив міністр.

Бушман також згадав про майбутню конференцію з міжнародного права в Мін'юсті Німеччини, на якій буде розглянуто питання збільшення кількості ударів російських дронів по цивільних об'єктах в Україні.

"Якщо російський дрон прицільно спрямований солдатом на житловий будинок, у якому перебувають цивільні особи, то це воєнний злочин", — додав міністр.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія вбила 523 дітини. Ще 1218 дітей отримали поранення. Ці дані не є остаточними.

Раніше екскомандир "Азова" Максим Жорін заявив, що після війни Україна має сформувати списки росіян, які вчиняли воєнні злочини та вбивали українців

Німеччина
вбивство
військові злочини
війна в Україні
Росія
доказательства

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