У Міноборони розповіли, скільки країн вже приєдналися до української IT-коаліції

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: скриншот з відео

До української ІТ-коаліції вже приєднались 11 країн. Наразі накопичено достатньо внесків для перших закупівель за пріоритетними напрямками.

Про це повідомив Міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook в середу, 6 березня.

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Українська IT-коаліція

"Я вдячний нашим партнерам за їхню готовність підтримувати нас у довгостроковій перспективі, а також Естонії та Люксембургу за їхнє лідерство. Підписання угоди про співпрацю є важливим кроком в рамках IT-коаліції", — зазначив Умєров.

Міністр закликав всіх українських партнерів долучитися до коаліції, оскільки об'єднання досвіду та ресурсів різних країн дасть змогу українським військовим досягти інформаційної переваги над росіянами.

Він зазначив, що наразі ініціатива об’єднала вже 11 держав та накопичила достатньо внесків для перших закупівель за пріоритетними запитами.

Нагадаємо, на Житомирщині у сховищі військової частини було виявлено майже 30 тис. сучасних медичних турнікетів SOF американського виробництва.

Також ми писали, що внутрішній аудит Міноборони виявив порушення у військових частинах на 180 млн грн. З'ясувалося, що окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду.