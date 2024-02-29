Аудит Міноборони — у військових частинах виявили порушення на майже 200 млн грн

Українські військові. Ілюстративне фото: shepetivka.com.ua

Внутрішній аудит Міністерства оборони України виявив порушення у військових частинах на 180 млн грн. З'ясувалося, що окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду.

Про це повідомила пресслужба Міноборони в четвер, 29 лютого.

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В результаті проведеного Міноборони аудитом було встановлено, що військові отримували додаткову грошову винагороду незаконно.

"Фактично низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати", — йдеться на сайті МОУ.

Інфографіка Міноборони

Відповідні накази було виявлено у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині. Загальна сума правопорушень склала 186,6 млн грн.

Матеріали аудиту передані на розгляд правоохоронців для встановлення винних та відшкодування збитків, завданих внаслідок виплат винагород.

Також у грудні аудит Міноборони виявив порушень більш як на 10 мільярдів. До дисциплінарної та матеріальної відповідальності притягнуто більше ніж 300 осіб.

Нагадаємо, керівник САП Олександр Клименко та директор НАБУ Семен Кривонос назвали кількість викритих топкорупціонерів Міноборони у 2023 році. Протягом минулого року вдалося притягнути до відповідальності низку високопосадовців.

Раніше ми писали про те, що у Києві Військова служба правопорядку провела перевірку у Голосіївському та Печерському ТЦК. У військкоматах було виявлено безпідставне списання з військового обліку офіцерів запасу.