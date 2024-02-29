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Аудит Минобороны — в воинских частях выявили нарушения почти на 200 млн грн

29 февраля 2024 12:56
обновлено: 13:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Аудит Минобороны — в воинских частях выявили нарушения почти на 200 млн грн
Украинские военные. Иллюстративное фото: shepetivka.com.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Внутренний аудит Министерства обороны Украины выявил нарушения в воинских частях на 180 млн грн. Выяснилось, что отдельным военнослужащим безосновательно выплачивали дополнительное денежное вознаграждение.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в четверг, 29 февраля.

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В результате проведенного Минобороны аудитом было установлено, что военные получали дополнительное денежное вознаграждение незаконно.

"Фактически ряд военнослужащих находились в пунктах постоянной дислокации и выполняли функциональные обязанности, не связанные с ведением боевых действий, но получали боевые доплаты", — говорится на сайте МОУ.

Инфографика Минобороны
Инфографика Минобороны

Соответствующие приказы были выявлены в воинских частях Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областях. Общая сумма правонарушений составила 186,6 млн грн.

Материалы аудита переданы на рассмотрение правоохранителей для установления виновных и возмещения ущерба, причиненного в результате выплат вознаграждений.

Также в декабре аудит Минобороны выявил нарушений на более 10 миллиардов. К дисциплинарной и материальной ответственности привлечены более 300 человек.

Напомним, руководитель САП Александр Клименко и директор НАБУ Семен Кривонос назвали количество разоблаченных топкоррупционеров Минобороны в 2023 году. В прошлом году удалось привлечь к ответственности ряд чиновников.

Ранее мы писали, что в Киеве Военная служба правопорядка провела проверку в Голосеевском и Печерском ТЦК. В военкоматах было обнаружено безосновательное списание с военного учета офицеров запаса.

Минобороны
аудит
Украина
военные
нарушения
проверки

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