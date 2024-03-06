В Минобороны рассказали, сколько стран уже присоединились к украинской IT-коалиции

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: скриншот с видео

К украинской ИТ-коалиции уже присоединились 11 стран. Накоплено достаточно взносов для первых закупок по приоритетным направлениям.

Об этом сообщил Министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook в среду, 6 марта.

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Скриншот поста Минобороны

Украинская IT-коалиция

"Я благодарен нашим партнерам за их готовность поддерживать нас в долгосрочной перспективе, а также Эстонии и Люксембурге за их лидерство. Подписание соглашения о сотрудничестве является важным шагом в рамках IT-коалиции", — отметил Умеров.

Министр призвал всех украинских партнеров присоединиться к коалиции, поскольку объединение опыта и ресурсов разных стран позволит украинским военным достичь информационного преимущества над россиянами.

Он отметил, что инициатива объединила уже 11 государств и накопила достаточно взносов для первых закупок по приоритетным запросам.

Напомним, в Житомирской области в хранилище воинской части было обнаружено почти 30 тыс. современных медицинских турникетов SOF американского производства.

Также мы писали, что внутренний аудит Минобороны выявил нарушения в воинских частях на 180 млн. грн. Выяснилось, что отдельным военнослужащим безосновательно выплачивали дополнительное денежное вознаграждение.