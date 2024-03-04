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На Житомирщині аудитори Міноборони виявили 30 тис. турнікетів у сховищі військової частини

4 березня 2024 23:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Житомирщині аудитори Міноборони виявили 30 тис. турнікетів у сховищі військової частини
Турнікети, виявлені у військовій частині на Житомирщині. Фото: Міноборони
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Житомирщині у сховищі військової частини було виявлено сучасні медичні турнікети SOF американського виробництва. Перевірку в частині, підпорядкованій Командуванню медичних сил, провели аудитори Міністерства оборони України і знайшли на місці майже 30 тисяч турнікетів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони в понеділок, 4 березня.

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Як з'ясувалося, частина отримала турнікети ще у квітні 2023 року. Після цього лише через шість місяців військові отримали перші турнікети, було видано 458 штук.

Аудитори виявили у сховищі частини 30 тис. зразків, і після проведення перевірки турнікети почали поступово віддавати військовим. Станом на зараз роздали третину від загальної кількості. Крім того, посадовці видали індивідуальні аптечки бійцям та рюкзаки медикам, які впродовж певного часу зберігалися у військовій частині.

"Завдання внутрішнього аудиту Міноборони — не просто виявляти випадки зловживань та реагувати на них, а й запобігати неефективному використанню військового ресурсу. Через ефективніше планування, посилену підзвітність, солідарність на усіх рівнях ухвалення рішень", — прокоментував заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Також дані про результати внутрішнього аудиту передали міністру оборони Рустему Умєрову.

Нагадаємо, у лютому внутрішній аудит Міноборони виявив порушення у військових частинах на 180 млн грн. Стало відомо, що окремі військовослужбовці безпідставно отримували додаткову грошову винагороду.

Раніше ми писали про те, що у Києві Військова служба правопорядку провела перевірку у Голосіївському та Печерському ТЦК. У військкоматах було виявлено безпідставне списання з військового обліку офіцерів запасу. 

війна
Міноборони
аудит
Україна
військові
перевірки
Умєров

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