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На Житомирщине аудиторы Минобороны обнаружили 30 тыс. турникетов в хранилище воинской части

4 марта 2024 23:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Житомирщине аудиторы Минобороны обнаружили 30 тыс. турникетов в хранилище воинской части
Турникеты, обнаруженные в воинской части в Житомирской области. Фото: Минобороны
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Житомирской области в хранилище воинской части были обнаружены современные медицинские турникеты SOF американского производства. Проверку в части подчиненной Командованию медицинских сил провели аудиторы Министерства обороны Украины и обнаружили на месте почти 30 тыс. турникетов.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в понедельник, 4 марта.

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Как выяснилось, часть получила турникеты еще в апреле 2023 года. После этого только спустя шесть месяцев военные получили первые турникеты, было выдано 458 штук.

Аудиторы обнаружили в хранилище 30 тыс. образцов и после проведения проверки турникеты начали постепенно отдавать военным. На данный момент раздали третью часть от общего количества. Кроме того, чиновники выдали индивидуальные аптечки бойцам и рюкзаки медикам, которые в течение некоторого времени хранились в воинской части.

"Задача внутреннего аудита Минобороны — не просто выявлять случаи злоупотреблений и реагировать на них, но и предотвращать неэффективное использование военного ресурса. Через более эффективное планирование, усиленную подотчетность, солидарность на всех уровнях принятия решений", — прокомментировал заместитель министра обороны Юрий Джигир.

Также данные о результатах внутреннего аудита были переданы министру обороны Рустему Умерову.

Напомним, в феврале внутренний аудит Минобороны выявил нарушения в воинских частях на 180 млн грн. Стало известно, что отдельные военнослужащие безосновательно получали дополнительное денежное вознаграждение.

Ранее мы писали, что в Киеве Военная служба правопорядка провела проверку в Голосеевском и Печерском ТЦК. В военкоматах было обнаружено безосновательное списание с военного учета офицеров запаса.

война
Минобороны
аудит
Украина
военные
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Умеров

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