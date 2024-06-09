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У Міноборони прозвітували про результати після дозволу бити західною зброєю по РФ

9 червня 2024 15:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Міноборони розповіли про успіхи України після дозволу бити по території РФ
Речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Міноборони прозвітували про успішні удари по ворогу після дозволу від західних партнерів на застосування їхнього озброєння по території Росії. Там наголосили, що це "серйозний крок уперед".

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін під час пресконференції у неділю, 9 червня.

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Удари по противнику

У Міноборони підтвердили знищення та пошкодження С-300, С-400 у Росії, завдавши удару артилерійськими установками західного зразка.

"1 червня 2024 року Сили оборони України підтверджено здійснили вогневе ураження носіїв комплексів С-300, С-400. Для знищення та пошкодження російської техніки були використані артилерійські установки західних зразків. Дозвіл від західних партнерів на застосування іноземного озброєння для знищення воєнних цілей на території РФ — дуже серйозний крок уперед. Сили оборони України продемонстрували, що така бойова операція цілком можлива", — сказав Лазуткін.

До того ж протягом тижня ворожі зенітні керовані ракети С-300 по Харкову масово не застосовувалися.

"Це можна вважати наслідком застосування західної зброї по цілях на території РФ як відповідь на терор по цивільному населенню Харківщини", — додав речник Міноборони.

Нагадаємо, 3 червня у Бєлгородській області зафіксували удар по російських зенітно-ракетних комплексах С-300 та С-400. Ймовірно, техніку ворогу атакували з реактивної артилерійської системи Himars.

Також вперше уражено найсучасніший винищувач РФ Су-57. Літак знаходився на аеродромі "Ахтубінск" в Астраханській області, за 589 кілометрів від фронтової лінії.

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