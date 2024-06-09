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В Минобороны отчитались о результатах после разрешения бить западным оружием по РФ

9 июня 2024 15:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минобороны рассказали об успехах Украины после разрешения бить по территории РФ
Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Минобороны отчитались об успешных ударах по врагу после разрешения от западных партнеров на применение их вооружения по территории России. Там отметили, что это "серьезный шаг вперед".

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин во время пресс-конференции в воскресенье, 9 июня.

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В Минобороны подтвердили уничтожение и повреждение С-300, С-400 в России, нанеся удар артиллерийскими установками западного образца.

"1 июня 2024 года Силы обороны Украины подтверждено осуществили огневое поражение носителей комплексов С-300, С-400. Для уничтожения и повреждения российской техники были использованы артиллерийские установки западных образцов. Разрешение от западных партнеров на применение иностранного вооружения для уничтожения военных целей на территории РФ — очень серьезный шаг вперед. Силы обороны Украины продемонстрировали, что такая боевая операция вполне возможна", — сказал Лазуткин.

К тому же в течение недели вражеские зенитные управляемые ракеты С-300 по Харькову массово не применялись.

"Это можно считать следствием применения западного оружия по целям на территории РФ как ответ на террор по гражданскому населению Харьковской области", — добавил представитель Минобороны.

Напомним, 3 июня в Белгородской области зафиксировали удар по российским зенитно-ракетным комплексам С-300 и С-400. Вероятно, технику врага атаковали из реактивной артиллерийской системы Himars.

Также впервые поражен самый современный истребитель РФ Су-57. Самолет находился на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области, в 589 километрах от фронтовой линии.

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