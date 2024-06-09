У Росії вперше уражений багатоцільовий винищувач Су-57

Літак Су-57. Фото: Міноборони РФ

Вперше уражено найсучасніший винищувач РФ Су-57. Літак знаходився на аеродромі "Ахтубінск" в Астраханській області, за 589 кілометрів від фронтової лінії.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО у неділю, 9 червня.

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Вперше уражено Су-57

У суботу, 8 червня, було уражено багатоцільовий винищувач РФ Су-57. Він був розташований на території аеродрому "Ахтубінск" в Астраханській області за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Про це свідчать супутникові знімки стоянки літака на ворожому аеродромі.

Супутникові знімки аеродрому, де був літак. ФОТО: ГУР

На фотографіях можна побачити, що 7 червня найсучасніший винищувач країни-агресорки, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69 — Су-57 стояв непошкодженим. Вже 8 червня поруч з ним з'явилися сліди вибуху та очевидні ознаки пожежі, викликані вогневим ураженням.

"Ураження Су-57 — перший такий випадок в історії. На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків", — йдеться в повідомленні.

Допис ГУР. Фото: скриншот

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