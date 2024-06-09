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У РФ вперше уражено найсучасніший винищувач Су-57 — ГУР

9 червня 2024 09:54
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
У Росії вперше уражений багатоцільовий винищувач Су-57
Літак Су-57. Фото: Міноборони РФ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Вперше уражено найсучасніший винищувач РФ Су-57. Літак знаходився на аеродромі "Ахтубінск" в Астраханській області, за 589 кілометрів від фронтової лінії.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО у неділю, 9 червня.

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Вперше уражено Су-57

У суботу, 8 червня, було уражено багатоцільовий винищувач РФ Су-57. Він був розташований на території аеродрому "Ахтубінск" в Астраханській області за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Про це свідчать супутникові знімки стоянки літака на ворожому аеродромі.

ГУР: У Росії вперше уражений новітній Су-57
Супутникові знімки аеродрому, де був літак. ФОТО: ГУР

На фотографіях можна побачити, що 7 червня найсучасніший винищувач країни-агресорки, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69 — Су-57 стояв непошкодженим. Вже 8 червня поруч з ним з'явилися сліди вибуху та очевидні ознаки пожежі, викликані вогневим ураженням.

"Ураження Су-57 — перший такий випадок в історії. На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків", — йдеться в повідомленні.

У РФ вперше уражено найсучасніший винищувач Су-57 — ГУР - фото 2
Допис ГУР. Фото: скриншот

Ми писали, що Збройні сили України можуть готуватися до нової атаки на Кримський міст. Західні аналітики припускають, що вони почали шукати для цього можливості, завдяки ударам по поромних переправах на півострові.

Нагадаємо, спецпризначенці Служби безпеки України ліквідували дев'ять ворожих танків, чотири системи протиповітряної оборони та понад 210 російських окупантів. Допомогли їм у цьому ударні дрони.

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пожежа
втрати окупантів
війна в Україні
Росія
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ГУР
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