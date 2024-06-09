В России впервые поражен многоцелевой истребитель Су-57

Самолет Су-57. Фото: Минобороны РФ

Впервые поражен самый современный истребитель РФ Су-57. Самолет находился на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области, в 589 километрах от фронтовой линии.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО в воскресенье, 9 июня.

Читайте также:

Впервые поражен Су-57

В субботу, 8 июня, был поражен многоцелевой истребитель РФ Су-57. Он был расположен на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области в 589 километрах от линии боевого столкновения.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки стоянки самолета на вражеском аэродроме.

Спутниковые снимки аэродрома, где находился самолет. ФОТО: ГУР

На снимках видно, что 7 июня Су-57 стоит целый, а уже восьмого возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения.

На фотографиях можно увидеть, что 7 июня самый современный истребитель страны-агрессора способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69 — Су-57 стоял неповрежденным. Уже 8 июня рядом с ним появились следы взрыва и очевидные признаки пожара, вызванные огневым поражением.

"Поражение Су-57 — первый подобный случай в истории. На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы указанных боевых самолетов", — говорится в сообщении.

Сообщение ГУР. Фото: скриншот

Мы писали, что Вооруженные силы Украины могут готовиться к новой атаке на Крымский мост. Западные аналитики предполагают, что они начали искать для этого возможности благодаря ударам по паромным переправам на полуострове.

Напомним, спецназовцы Службы безопасности Украины ликвидировали девять вражеских танков, четыре системы противовоздушной обороны и более 210 российских оккупантов. Помогли им в этом ударные дроны.