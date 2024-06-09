Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В РФ впервые поражен самый современный истребитель Су-57 — ГУР arrow

В РФ впервые поражен самый современный истребитель Су-57 — ГУР

9 июня 2024 09:54
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В России впервые поражен многоцелевой истребитель Су-57
Самолет Су-57. Фото: Минобороны РФ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Впервые поражен самый современный истребитель РФ Су-57. Самолет находился на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области, в 589 километрах от фронтовой линии.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО в воскресенье, 9 июня.

Читайте также:

Впервые поражен Су-57

В субботу, 8 июня, был поражен многоцелевой истребитель РФ Су-57. Он был расположен на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области в 589 километрах от линии боевого столкновения.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки стоянки самолета на вражеском аэродроме.

ГУР: В России впервые поражен новейший Су-57
Спутниковые снимки аэродрома, где находился самолет. ФОТО: ГУР

На снимках видно, что 7 июня Су-57 стоит целый, а уже восьмого возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения.

На фотографиях можно увидеть, что 7 июня самый современный истребитель страны-агрессора способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69 — Су-57 стоял неповрежденным. Уже 8 июня рядом с ним появились следы взрыва и очевидные признаки пожара, вызванные огневым поражением.

"Поражение Су-57 — первый подобный случай в истории. На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы указанных боевых самолетов", — говорится в сообщении.

В РФ впервые поражен самый современный истребитель Су-57 — ГУР - фото 2
Сообщение ГУР. Фото: скриншот

Мы писали, что Вооруженные силы Украины могут готовиться к новой атаке на Крымский мост. Западные аналитики предполагают, что они начали искать для этого возможности благодаря ударам по паромным переправам на полуострове.

Напомним, спецназовцы Службы безопасности Украины ликвидировали девять вражеских танков, четыре системы противовоздушной обороны и более 210 российских оккупантов. Помогли им в этом ударные дроны.

самолет
пожар
потери оккупантов
война в Украине
Россия
взрыв
ГУР
истребитель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина