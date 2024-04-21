У Луцьку дружині загиблого героя відмовили в організації поминок у ресторані

Могила загиблого воїна. Фото з Facebook Іванни Цюх

У Луцьку дружині загиблого на війні героя відмовили в організації поминального обіду. Це не входило у "концепцію закладу", заявили у ресторані.

Про це повідомляє дружина героя Іванна Цюх у Facebook.

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Жінка звернулась до ресторанного комплексу "Жито", розташованого неподалік місця поховання її чоловіка. Їй відмовили, аргументуючи тим, що за сусідніми столиками планують святкування хрестин та ювілею.

"Це не про особисту образу, це плювок на всіх полеглих Героїв, на їхні родини та на тих, хто захищає наш сон", — написала у своєму Facebook дружина загиблого героя.

Варто зазничити, що менш ніж за добу публікація набрала близько тисячі лайків і репостів.

"Дякую всім за розголос, який я їм пообіцяла і за громадську небайдужість", — додала Іванна Цюх.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих воїнів. Він наголосив, що Батьківщина ніколи не забуде про своїх захисників.

Також ми повідомляли, що у Харківській області викрито шахрая, який ошукав родичів та близьких померлих осіб за нібито поховання на харківському цвинтарі. За свої "послуги" він брав від 500 до 1500 гривень, а потім зникав.