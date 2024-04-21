Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Луцьку дружині загиблого героя відмовили в організації поминок у ресторані arrow

У Луцьку дружині загиблого героя відмовили в організації поминок у ресторані

21 квітня 2024 18:40
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
У Луцьку дружині загиблого героя відмовили в організації поминок у ресторані
Могила загиблого воїна. Фото з Facebook Іванни Цюх
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

У Луцьку дружині загиблого на війні героя відмовили в організації поминального обіду. Це не входило у "концепцію закладу", заявили у ресторані.

Про це повідомляє дружина героя Іванна Цюх у Facebook.

Читайте також:

Чому у ресторані відмовили провести поминальний обід

Жінка звернулась до ресторанного комплексу "Жито", розташованого неподалік місця поховання її чоловіка. Їй відмовили, аргументуючи тим, що за сусідніми столиками планують святкування хрестин та ювілею.

"Це не про особисту образу, це плювок на всіх полеглих Героїв, на їхні родини та на тих, хто захищає наш сон", — написала у своєму Facebook дружина загиблого героя.

Варто зазничити, що менш ніж за добу публікація набрала близько тисячі лайків і репостів. 

"Дякую всім за розголос, який я їм пообіцяла і за громадську небайдужість", — додала Іванна Цюх.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих воїнів. Він наголосив, що Батьківщина ніколи не забуде про своїх захисників.

Також ми повідомляли, що у Харківській області викрито шахрая, який ошукав родичів та близьких померлих осіб за нібито поховання на харківському цвинтарі. За свої "послуги" він брав від 500 до 1500 гривень, а потім зникав.

війна
Україна
похорон
воїни
солдати
загиблі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд