Автобус врізався в блокпост — поблизу Луцька трапилася ДТП з постраждалими
Поблизу Луцька у вівторок, 9 квітня, автобус врізався у блокпост, троє людей постраждали. Аварія трапилася через те, що водій заснув за кермом.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції у Волинській області у вівторок, 9 квітня.
ДТП поблизу Луцька — що відомо
У поліції розповіли, що зранку 9 квітня поблизу Луцька Mercedes Sprinter врізався у блокпост. За кермом автомобіля перебував житель Рівненщини.
"Внаслідок автопригоди травмувався один поліцейський та доброволець ДФТГ. Також постраждала пасажирка транспортного засобу. Всіх доставили у лікарню на обстеження", — йдеться у повідомленні.
Попередня причина аварії — водій заснув за кермом.
Наразі правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.
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