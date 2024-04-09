Автобус врізався в блокпост — поблизу Луцька трапилася ДТП з постраждалими

Наслідки ДТП поблизу Луцька. Фото: Нацполіція

Поблизу Луцька у вівторок, 9 квітня, автобус врізався у блокпост, троє людей постраждали. Аварія трапилася через те, що водій заснув за кермом.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції у Волинській області у вівторок, 9 квітня.

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У поліції розповіли, що зранку 9 квітня поблизу Луцька Mercedes Sprinter врізався у блокпост. За кермом автомобіля перебував житель Рівненщини.

Наслідки ДТП поблизу Луцька. Фото: Нацполіція

"Внаслідок автопригоди травмувався один поліцейський та доброволець ДФТГ. Також постраждала пасажирка транспортного засобу. Всіх доставили у лікарню на обстеження", — йдеться у повідомленні.

Попередня причина аварії — водій заснув за кермом.

Наразі правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

Нагадаємо, нещодавно у селі Мощана поблизу Львова сталася моторошна ДТП. На автомагістралі зіштовхнулися позашляховик та легковий автомобіль, чиї водії загинули на місці.

Крім того, у Києві внаслідок зіткнення маршрутки з електроопорою водія затиснуло між сидінням та панеллю приладів.

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