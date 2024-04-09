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Автобус врізався в блокпост — поблизу Луцька трапилася ДТП з постраждалими

9 квітня 2024 12:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Автобус врізався в блокпост — поблизу Луцька трапилася ДТП з постраждалими
Наслідки ДТП поблизу Луцька. Фото: Нацполіція
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Поблизу Луцька у вівторок, 9 квітня, автобус врізався у блокпост, троє людей постраждали. Аварія трапилася через те, що водій заснув за кермом.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції у Волинській області у вівторок, 9 квітня. 

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У поліції розповіли, що зранку 9 квітня поблизу Луцька Mercedes Sprinter врізався у блокпост. За кермом автомобіля перебував житель Рівненщини.

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Наслідки ДТП поблизу Луцька. Фото: Нацполіція

"Внаслідок автопригоди травмувався один поліцейський та доброволець ДФТГ. Також постраждала пасажирка транспортного засобу. Всіх доставили у лікарню на обстеження", — йдеться у повідомленні. 

Попередня причина аварії — водій заснув за кермом.

Наразі правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

Нагадаємо, нещодавно у селі Мощана поблизу Львова сталася моторошна ДТП. На автомагістралі зіштовхнулися позашляховик та легковий автомобіль, чиї водії загинули на місці.

Крім того, у Києві внаслідок зіткнення маршрутки з електроопорою водія затиснуло між сидінням та панеллю приладів. 

Також ми писали про те, що у Харкові 29 березня 46-річна водійка автомобіля Renault Megane скоїла наїзд на пішохода, через що потерпіла загинула на місці.

ДТП
поліція
Луцьк
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водії

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