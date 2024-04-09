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Автобус врезался в блокпост — вблизи Луцка произошло ДТП с пострадавшими

9 апреля 2024 12:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Автобус врезался в блокпост — вблизи Луцка произошло ДТП с пострадавшими
Последствия ДТП вблизи Луцка. Фото: Нацполиция
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вблизи Луцка во вторник, 9 апреля, автобус врезался в блокпост, три человека пострадали. Авария произошла из-за того, что водитель заснул за рулем.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Волынской области во вторник, 9 апреля.

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В полиции рассказали, что утром 9 апреля вблизи Луцка Mercedes Sprinter врезался в блокпост. За рулем автомобиля находился житель Ровенской области.

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Последствия ДТП вблизи Луцка. Фото: Нацполиция

"В результате аварии травмировался один полицейский и доброволец ДФТГ. Также пострадала пассажирка транспортного средства. Всех доставили в больницу на обследование", — говорится в сообщении.

Предварительная причина аварии — водитель заснул за рулем.

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается проверка.

Напомним, недавно в селе Мощана вблизи Львова произошло жуткое ДТП. На автомагистрали столкнулись внедорожник и легковой автомобиль, водители которых погибли на месте.

Кроме того, в Киеве в результате столкновения маршрутки с электроопорой водителя зажало между сиденьем и приборной панелью.

Также мы писали о том, что в Харькове 29 марта 46-летняя водитель автомобиля Renault Megane совершила наезд на пешехода, из-за чего потерпевшая погибла на месте.

ДТП
полиция
Луцк
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водители

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