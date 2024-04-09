Автобус врезался в блокпост — вблизи Луцка произошло ДТП с пострадавшими
Вблизи Луцка во вторник, 9 апреля, автобус врезался в блокпост, три человека пострадали. Авария произошла из-за того, что водитель заснул за рулем.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Волынской области во вторник, 9 апреля.
ДТП вблизи Луцка — что известно
В полиции рассказали, что утром 9 апреля вблизи Луцка Mercedes Sprinter врезался в блокпост. За рулем автомобиля находился житель Ровенской области.
"В результате аварии травмировался один полицейский и доброволец ДФТГ. Также пострадала пассажирка транспортного средства. Всех доставили в больницу на обследование", — говорится в сообщении.
Предварительная причина аварии — водитель заснул за рулем.
Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается проверка.
Напомним, недавно в селе Мощана вблизи Львова произошло жуткое ДТП. На автомагистрали столкнулись внедорожник и легковой автомобиль, водители которых погибли на месте.
Кроме того, в Киеве в результате столкновения маршрутки с электроопорой водителя зажало между сиденьем и приборной панелью.
Также мы писали о том, что в Харькове 29 марта 46-летняя водитель автомобиля Renault Megane совершила наезд на пешехода, из-за чего потерпевшая погибла на месте.
Читайте Новини.LIVE!