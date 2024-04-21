В Луцке жене погибшего героя отказали в организации поминок в ресторане

Могила погибшего воина. Фото с Facebook Иванны Цюх

В Луцке жене погибшего на войне героя отказали в организации поминального обеда. Это не входило в "концепцию заведения", заявили в ресторане.

Об этом сообщает супруга героя Иванна Цюх в Facebook.

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Женщина обратилась в ресторанный комплекс "Жито", расположенный неподалеку от места захоронения ее мужа. Ей отказали, аргументируя тем, что за соседними столиками планируется празднование крестин и юбилея.

"Это не о личном оскорблении, это плевок на всех павших Героев, на их семьи и на тех, кто защищает наш сон", — написала в своем Facebook жена погибшего героя.

Стоит отметить, что менее чем за сутки публикация набрала около тысячи лайков и репостов.

"Благодарю всех за огласку, которую я им пообещала и за общественное неравнодушие", — добавила Иванна Цюх.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и родным погибших воинов. Он подчеркнул, что Родина никогда не забудет своих защитников.

Также мы сообщали, что в Харьковской области разоблачен мошенник, который обманул родственников и близких умерших за якобы захоронение на харьковском кладбище. За свои "услуги" он брал от 500 до 1500 грн, а затем исчезал.