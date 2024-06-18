На литовському кордоні виявили велику повітряну кулю з Білорусі

Повітряна куля, яка прилетіла в Литву з Білорусі. Фото: NEXTA

Величезну повітряну кулю знайшли на литовському кордоні. Відомо, що вона прилетіла з території Білорусі.

Про це повідомляє NEXTA у вівторок, 18 червня.

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Минулими вихідними під час перетину кордону з Білорусі до Литви водії помітили в пункту пропуску "Шальчинінкай" величезну повітряну кулю. Вона схожа на метеорологічний зонд. До кулі був прив'язаний пакет прямокутної форми.

Литовські прикордонники виявили, що метеозонд летів з 1250 пачками сигарет. До них були прикріплені два GPS-трекери.

Все вказує на те, що контрабандисти планували перевезти цигарки з Білорусі до Литви повітряним шляхом, але суттєво помилились у виборі маршруту.

"Мабуть, контрабандистам не вистачало знань про те, як така некерована повітряна куля доставить вантаж у заплановане місце. Але цього разу куля з контрабандою приземлилася в діючому пункті пропуску "Шальчінінкай", — кажуть литовські прикордонники.

Нагадаємо, білоруські чиновники, включно із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком продовжують співпрацювати з Росією у питанні депортації українських дітей. Згодом, на території Білорусі школярів перевчають за місцевими програмами.

Також на території Білорусі українські прикордонники поки не бачать значних сил для наступу на Україну. Але цей напрямок залишається загрозливим.