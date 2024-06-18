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В Литву из Беларуси прилетел огромный воздушный шар — что было внутри

18 июня 2024 17:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На литовской границе обнаружили большой воздушный шар из Беларуси
Воздушный шар, прилетевший в Литву из Беларуси. Фото: NEXTA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Огромный воздушный шар был найден на литовской границе. Известно, что она прилетела с территории Беларуси.

Об этом сообщает NEXTA во вторник, 18 июня.

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Воздушный шар из Беларуси

В минувшие выходные во время пересечения границы из Беларуси в Литву водители заметили в пункте пропуска "Шальчининкай" огромный воздушный шар. Он похож на метеорологический зонд. К шару был привязан пакет прямоугольной формы. 

Литовские пограничники обнаружили, что метеозонд летел с 1250 пачками сигарет. К ним были прикреплены два GPS-трекера.

Все указывает на то, что контрабандисты планировали перевезти сигареты из Беларуси в Литву воздушным путем, но существенно ошиблись в выборе маршрута.

"Видимо, контрабандистам не хватало знаний о том, как такой неуправляемый воздушный шар доставит груз в запланированное место. Но на этот раз шар с контрабандой приземлился в действующем пункте пропуска "Шальчининкай", — говорят литовские пограничники.

Напомним, белорусские чиновники, включая самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, продолжают сотрудничать с Россией в вопросе депортации украинских детей. Впоследствии на территории Беларуси школьников переучивают по местным программам.

Также на территории Беларуси украинские пограничники пока не видят значительных сил для наступления на Украину. Но это направление остается угрожающим.

воздушный шар
контрабанда
сигареты
Литва
Беларусь
граница

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