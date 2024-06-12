Білорусь причетна до депортації українських дітей та їх перевиховання на свій лад

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: EPA

Білоруські чиновники, включно із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенко продовжують співпрацювати з Росією у питанні депортації українських дітей. Згодом, на території Білорусі школярів перевчають за місцевими програмами.

Про це американський Інститут вивчення війни (ISW) пише у своєму звіті 11 червня.

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Депортація дітей з тимчасово окупованих українських територій

Аналітики інституту стверджують, що білоруські чиновники сприяють росіянам у питанні депортації українських дітей, яких вивозять у Білорусь і там перевиховують за місцевими та російськими програмами.

"10 червня голова російсько-білоруської громадянської ініціативи "Союз" Сергій Лущ зустрівся у Мінську з групою із 32 українських дітей з окупованого Мелітополя", — йдеться у звіті ISW.

Під час зустрічі Лущ підтвердив, що організація співпрацювала з окупаційною владою Запорізької області та Мелітополя. Як повідомляється, таке "патріотичне виховання" включає навчання дітей військової історії Росії та Білорусі в рамках кремлівського трактування Другої світової війни.

Аналітики ISW давно дійшли висновку, що Білорусь сприяє вивезенню дітей з тимчасово окупованих територій та активно допомагає окупантам перевчати їх на свій лад.

"ISW вже давно вважає, що білоруські чиновники, включаючи президента Білорусі Олександра Лукашенка, безпосередньо залучені до російської кампанії з депортації українських дітей", — заявили в інституті.

Нагадаємо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни стверджували, що священники російської православної церкви русифіковують та нищать українську ідентичність дітей, що буди депортовані окупантами із захоплених територій.

Американські журналісти повідомляли, що під час окупації Херсона у 2022 році загарбники вивезли увесь дитячий будинок до Росії. Відомо, що 46 українських дітей отримали там російське громадянство.