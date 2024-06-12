Беларусь причастна к депортации украинских детей и их перевоспитанию на свой манер

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: EPA

Белорусские чиновники, включая самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, продолжают сотрудничать с Россией в вопросе депортации украинских детей. Впоследствии на территории Беларуси школьников переучивают по местным программам.

Об этом американский Институт изучения войны (ISW) пишет в своем отчете 11 июня.

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Аналитики института утверждают, что белорусские чиновники способствуют россиянам в вопросе депортации украинских детей, вывозимых в Беларусь и там перевоспитываемых по местным и российским программам.

"10 июня глава российско-белорусской гражданской инициативы "Союз" Сергей Лущ встретился в Минске с группой из 32 украинских детей из оккупированного Мелитополя", — говорится в отчете ISW.

Во время встречи Лущ подтвердил, что организация сотрудничала с оккупационными властями Запорожской области и Мелитополя. Как сообщается, такое "патриотическое воспитание" включает обучение детей военной истории России и Беларуси в рамках кремлевской трактовки Второй мировой войны.

Аналитики ISW давно пришли к выводу, что Беларусь способствует вывозу детей из временно оккупированных территорий и активно помогает оккупантам переучать их на свой манер.

"ISW уже давно считает, что белорусские чиновники, включая президента Беларуси Александра Лукашенко, напрямую вовлечены в российскую кампанию по депортации украинских детей", — заявили в институте.

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны утверждали, что священники русской православной церкви русифицируют и уничтожают украинскую идентичность детей, депортированных оккупантами с захваченных территорий.

Американские журналисты сообщали, что во время оккупации Херсона в 2022 году захватчики вывезли весь детский дом в Россию. Известно, что 46 украинских детей получили российское гражданство.