Прикордонники розповіли, чи є загроза нападу з Білорусі

Бійці Держприкордонслужию Фото: ДПСУ

На території Білорусі українські прикордонники поки не бачать значних сил для наступу на Україну. Але цей напрямок залишається загрозливим.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телеканалу "Ми—Україна".

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"Ми не бачимо наявних сил у рф на території Білорусі. Але цей напрямок залишається загрозливим, зважаючи, в тому числі звідки заходили російські війська на початку вторгнення. Тому ми цьому напрямку також приділяємо важливу увагу і продовжуємо його укріплювати і по лінії кордону, і прикордоння також", — зазначив речник ДПСУ.

Також Демченко зауважив, що військово-тактичні навчання, які Росія разом із Білоруссю проводила раніше біля кордонів України вже завершились і вони не несли ніякої загрози українським територіям.

Речник повідомив, шо зараз на території Білорусі є певні війська РФ, але це більше логістичні з'єднання та невеликі сили. Всі свої війська, які брали участь у навчаннях, росіяни поступово вивели, щоб посилити свою армію на інших ділянках фронту.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна перекине всі наявні ресурси на захист кордону з Білоруссю. До того ж буде відновлено 200-метрову буферну зону.

Нагадаємо, нардеп Веніславський заявив, що Україна зможе бити по території Білорусі, якщо звідти будуть обстрілювати наші території.