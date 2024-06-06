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У ДПСУ повідомили, чи є загроза штурму зі сторони Білорусі

6 червня 2024 12:10
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Степан Гафтко
редактор
Прикордонники розповіли, чи є загроза нападу з Білорусі
Бійці Держприкордонслужию Фото: ДПСУ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

На території Білорусі українські прикордонники поки не бачать значних сил для наступу на Україну. Але цей напрямок залишається загрозливим.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телеканалу "Ми—Україна".

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"Ми не бачимо наявних сил у рф на території Білорусі. Але цей напрямок залишається загрозливим, зважаючи, в тому числі звідки заходили російські війська на початку вторгнення. Тому ми цьому напрямку також приділяємо важливу увагу і продовжуємо його укріплювати і по лінії кордону, і прикордоння також", — зазначив речник ДПСУ.

Також Демченко зауважив, що військово-тактичні навчання, які Росія разом із Білоруссю проводила раніше біля кордонів України вже завершились і вони не несли ніякої загрози українським територіям.

Речник повідомив, шо зараз на території Білорусі є певні війська РФ, але це більше логістичні з'єднання та невеликі сили. Всі свої війська, які брали участь у навчаннях, росіяни поступово вивели, щоб посилити свою армію на інших ділянках фронту. 

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна перекине всі наявні ресурси на захист кордону з Білоруссю. До того ж буде відновлено 200-метрову буферну зону.

Нагадаємо, нардеп Веніславський заявив, що Україна зможе бити по території Білорусі, якщо звідти будуть обстрілювати наші території. 

атака
Білорусь
війна в Україні
прикордонники
Росія
ДПСУ
ЗСУ

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