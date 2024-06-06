Пограничники рассказали, есть ли угроза нападения на Беларусь

В ГПСУ сообщили, есть ли угроза штурма со стороны Беларуси
На территории Белоруссии украинские пограничники пока не видят значительных сил для наступления на Украину. Но это направление остается угрожающим.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Ми—Україна" .
Угроза со стороны Беларуси для Украины
"Мы не видим имеющихся сил в России на территории Беларуси. Но это направление остается угрожающим, учитывая, в том числе откуда заходили российские войска в начале вторжения. Поэтому мы этому направлению также уделяем важное внимание и продолжаем его укреплять и по линии границы, и пограничные. также", — отметил представитель ГПСУ.
Также Демченко отметил, что военно-тактические учения, которые Россия вместе с Беларусью проводила ранее у границ Украины, уже завершились и они не несли никакой угрозы украинским территориям.
Спикер сообщил, что сейчас на территории Беларуси есть определенные войска РФ, но это больше логистические соединения и небольшие силы. Все свои войска, участвовавшие в учениях, россияне постепенно вывели, чтобы усилить свою армию на других участках фронта.
Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна перебросит все имеющиеся ресурсы в защиту границы с Беларусью. К тому же будет восстановлена 200-метровая буферная зона.
Напомним, нардеп Вениславский заявил, что Украина сможет бить по территории Белоруссии, если оттуда будут обстреливать наши территории.
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