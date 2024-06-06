Пограничники рассказали, есть ли угроза нападения на Беларусь

Бойцы Госпогранслужбы Фото: ГНСУ

На территории Белоруссии украинские пограничники пока не видят значительных сил для наступления на Украину. Но это направление остается угрожающим.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Ми—Україна" .

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Угроза со стороны Беларуси для Украины

"Мы не видим имеющихся сил в России на территории Беларуси. Но это направление остается угрожающим, учитывая, в том числе откуда заходили российские войска в начале вторжения. Поэтому мы этому направлению также уделяем важное внимание и продолжаем его укреплять и по линии границы, и пограничные. также", — отметил представитель ГПСУ.

Также Демченко отметил, что военно-тактические учения, которые Россия вместе с Беларусью проводила ранее у границ Украины, уже завершились и они не несли никакой угрозы украинским территориям.

Спикер сообщил, что сейчас на территории Беларуси есть определенные войска РФ, но это больше логистические соединения и небольшие силы. Все свои войска, участвовавшие в учениях, россияне постепенно вывели, чтобы усилить свою армию на других участках фронта.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна перебросит все имеющиеся ресурсы в защиту границы с Беларусью. К тому же будет восстановлена 200-метровая буферная зона.

Напомним, нардеп Вениславский заявил, что Украина сможет бить по территории Белоруссии, если оттуда будут обстреливать наши территории.