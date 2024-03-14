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У Кривому Розі кількість постраждалих від російського ракетного удару зросла до 51

14 березня 2024 07:31
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Кривому Розі зросла кількість постраждалих від російського ракетного удару
Постраждалий будинок у Кривому Розі. Фото: UA.National.Police / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Кількість постраждалих внаслідок атаки багатоквартирного будинку в Кривому Розі зросла до 51 осіб, 12 з них — це діти. П'ятеро поранених наразі перебувають у важкому стані. 

Про це повідомляє керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram. 

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Зараз у лікарнях перебуває 10 дорослих, із них 5 у важкому стані. Також в медустановах перебуває 7 дітей.

"Слава Богу, завдяки нашим медикам "важких" серед них уже немає. Усім постраждалим надається вся необхідна допомога", — пише Вілкул. 

У Кривому Розі зросла кількість постраждалих від російського ракетного удару - фото 1
Допис Олександра Вілкула. Фото: скріншот

Ракетний удар по Кривому Розі 12 березня

Нагадаємо, що російські загарбники  вдарили по Кривому Розі ракетою  у вівторок, 12 березня. Місцева влада повідомила, що сталося не менше трьох попадань. Зокрема, пряме влучення у багатоповерхівку. Виявили трьох загиблих.

Також ми писали, що близько 22:40 у Кривому Розі завершились  пошуково-рятувальні роботи  після ракетного удару. Лисак розповів про наслідки.

Президент України Володимир Зеленський показав  відео рятувальної операції  внаслідок влучення російської ракети до будинку у Кривому Розі. Також глава держави  висловив співчуття  рідним загиблих.

Додамо, Поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Кривому Розі.

 

 

Кривий Ріг
обстріли
Олександр Вілкул
поранення

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