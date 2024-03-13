Поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Кривому Рогу
Російська армія 12 березня завдала ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі Дніпропетровської області. В перші хвилини після обстрілу прийшли на допомогу постраждалим мешканцям багатоповерхівці.
Відео поширила Патрульна поліція України.
Перші хвилини після обстрілу
Так, патрульні поліцейські одними з перших прибули на місце.
На відео видно, що вони почали надавати першу медучну допомогу постраждалим людям.
На відео видно багато постраждалих мешканців.
Далі вже разом із рятувальниками вони евакуйовувли людей з будинку.
Нагадаємо, що у Кривому Розі збільшилася кількість загиблих внаслідок російського обстрілу.
Також ми писали про те, що за добу через російські атаки знищено багатоповерхівки у трьох містах України.
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