Поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Кривому Рогу

Зруйнована багатоповерхівка після обстрілу. Фото: Олександр Вілкул / Telegram

Російська армія 12 березня завдала ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі Дніпропетровської області. В перші хвилини після обстрілу прийшли на допомогу постраждалим мешканцям багатоповерхівці.

Відео поширила Патрульна поліція України.

Читайте також:

Перші хвилини після обстрілу

Так, патрульні поліцейські одними з перших прибули на місце.

На відео видно, що вони почали надавати першу медучну допомогу постраждалим людям.

На відео видно багато постраждалих мешканців.

Далі вже разом із рятувальниками вони евакуйовувли людей з будинку.

Нагадаємо, що у Кривому Розі збільшилася кількість загиблих внаслідок російського обстрілу.

Також ми писали про те, що за добу через російські атаки знищено багатоповерхівки у трьох містах України.