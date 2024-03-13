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Поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Кривому Рогу

13 березня 2024 11:49
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Кривому Рогу
Зруйнована багатоповерхівка після обстрілу. Фото: Олександр Вілкул / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Російська армія 12 березня завдала ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі Дніпропетровської області. В перші хвилини після обстрілу прийшли на  допомогу постраждалим мешканцям багатоповерхівці. 

Відео поширила Патрульна поліція України.

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Перші хвилини після обстрілу 

Так, патрульні поліцейські одними з перших прибули на місце.

На відео видно, що вони почали надавати першу медучну допомогу постраждалим людям.

На відео видно багато постраждалих мешканців.

Далі вже разом із рятувальниками вони евакуйовувли людей з будинку. 

Нагадаємо, що у Кривому Розі збільшилася кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. 

Також ми писали про те, що за добу через російські атаки знищено багатоповерхівки у трьох містах України.

Кривий Ріг
швидка допомога
поліція
обстріли
поранення

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