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Полиция показала первые минуты после ракетного удара по Кривому Рогу

13 марта 2024 11:49
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Полиция показала первые минуты после ракетного удара по Кривому Рогу.
Разрушенная многоэтажка после обстрела. Фото: Александр Вилкул / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Российская армия 12 марта нанесла ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге Днепропетровской области. В первые минуты после обстрела пришли на помощь пострадавшим жителям многоэтажки.

Видео распространила Патрульная полиция Украины.

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Первые минуты после обстрела

Так, патрульные полицейские одними из первых прибыли на место.

На видео видно, что они начали оказывать первую медпомощь пострадавшим людям.

На видео видны пострадавшие жители.

Дальше уже вместе со спасателями они эвакуировали людей из дома.

Напомним, что в Кривом Роге увеличилось количество погибших в результате российских обстрелов.

Также мы писали о том, что за сутки из-за российских атак уничтожены многоэтажки в трех городах Украины.

Кривой Рог
скорая помощь
полиция
обстрелы
ранение

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