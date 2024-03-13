За добу через російські атаки знищені багатоповерхівки у трьох містах України
Російські атаки впродовж останньої доби призвели до руйнування багатоповерхових будинків у трьох містах України — Кривому Розі, Мирнограді та Сумах. Внаслідок обстрілів загинуло 6 людей.
Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Наслідки обстрілів
У Кривому Розі кількість жертв ракетного удару зросла до чотирьох осіб, з загальною кількістю загиблих та постраждалих більше півсотні. Міністр відзначив, що працювали на місці події близько 170 поліцейських і рятувальників, де були розгорнуті пункти обігріву і оперативні штаби поліції.
"За ніч прийнято 205 звернень громадян. Психологічну допомогу отримали 72 мешканця знищеного будинку", — пише міністр.
У Мирнограді російські атаки призвели до часткового зруйнування п'ятиповерхового будинку, де загинули дві людини, а ще 6 було врятовано з-під завалів, включаючи одну дитину. Четверо осіб отримали поранення.
В Сумах російська ракета зачепила п'ятиповерховий будинок, зруйнувавши півтора десятка квартир. ДСНС врятували 10 людей, але принаймні 8 жителів постраждали, і троє можуть бути зниклими безвісти.
Нагадаємо, що у Кривому Розі збільшилася кількість загиблих внаслідок російського обстрілу.
Також ми писали про те, що в Сумах з-під завалів врятували десять людей.
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