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За сутки из-за российских атак уничтожены многоэтажки в трех городах Украины

13 марта 2024 09:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Через сутки из-за российских атак уничтожены многоэтажки в трех городах Украины
Спасательная работа на месте обстрела. Фото: Игорь Клименко / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Российские атаки на протяжении последних суток привели к разрушению многоэтажных домов в трех городах Украины — Кривом Роге, Миргораде и Сумах. В результате обстрелов погибли 6 человек.

Об этом сообщил Министр внутренних дел Игорь Клименко .

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В Кривом Роге количество жертв ракетного удара возросло до четырех человек, с общим количеством погибших и пострадавших более полусотни. Министр отметил, что работали на месте происшествия около 170 полицейских и спасателей, где были развернуты пункты обогрева и оперативные штабы полиции.

"За ночь принято 205 обращений граждан. Психологическую помощь получили 72 жителя уничтоженного дома", — пишет министр.

За сутки из-за российских атак уничтожены многоэтажки в трех городах Украины - фото 1
Спасательная работа на месте обстрела. Фото: Игорь Клименко / Telegram

В Миргораде российские атаки привели к частичному разрушению пятиэтажного дома, где погибли два человека, а еще 6 были спасены из-под завалов, включая одного ребенка. Четверо человек получили ранения.

За сутки из-за российских атак уничтожены многоэтажки в трех городах Украины - фото 2
Сообщение Игоря Клименко. Фото: скриншот

В Сумах российская ракета задела пятиэтажное здание, разрушив полтора десятка квартир. ГСЧС спасли 10 человек, но по крайней мере 8 жителей пострадали, и трое могут быть пропавшими без вести.

За сутки из-за российских атак уничтожены многоэтажки в трех городах Украины - фото 3
Спасательная работа на месте обстрела. Фото: Игорь Клименко / Telegram

Напомним, что в Кривом Роге увеличилось количество погибших в результате российских обстрелов.

Также мы писали о том, что в Сумах из-под завалов спасли десять человек .

Кривой Рог
Сумы
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Игорь Клименко
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