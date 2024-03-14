В Кривом Роге выросло количество пострадавших от российского ракетного удара

В Кривом Роге количество пострадавших от российского ракетного удара возросло до 51
Количество пострадавших в результате атаки многоквартирного дома в Кривом Роге возросло до 51 человека, 12 из них — это дети. Пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.
Пострадавшие в результате обстрела
Сейчас в больницах находятся 10 взрослых, из них 5 находятся в тяжелом состоянии. Также в медучреждениях находятся 7 детей.
"Слава Богу, благодаря нашим медикам "тяжелых" среди них уже нет. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь" , — пишет Вилкул.
Ракетный удар по Кривому Рогу 12 марта
Напомним, что российские захватчики ударили по Кривому Рогу ракетой во вторник, 12 марта. Местные власти сообщили, что произошло не менее трех попаданий. В частности, прямое попадание в многоэтажку. Обнаружили троих погибших.
Также мы писали, что около 22:40 в Кривом Роге завершились поисково-спасательные работы после ракетного удара. Лисак рассказал о последствиях.
Президент Украины Владимир Зеленский показал видео спасательной операции в результате попадания российской ракеты в дом в Кривом Роге. Также глава государства выразил соболезнования родным погибших.
Полиция показала первые минуты после ракетного удара по Кривому Рогу.
Читайте Новини.LIVE!