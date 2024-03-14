В Кривом Роге выросло количество пострадавших от российского ракетного удара

Пострадавший дом в Кривом Роге. Фото: UA.National.Police / Facebook

Количество пострадавших в результате атаки многоквартирного дома в Кривом Роге возросло до 51 человека, 12 из них — это дети. Пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

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Сейчас в больницах находятся 10 взрослых, из них 5 находятся в тяжелом состоянии. Также в медучреждениях находятся 7 детей.

"Слава Богу, благодаря нашим медикам "тяжелых" среди них уже нет. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь" , — пишет Вилкул.

Сообщение Александра Вилкула. Фото: скриншот

Ракетный удар по Кривому Рогу 12 марта

Напомним, что российские захватчики ударили по Кривому Рогу ракетой во вторник, 12 марта. Местные власти сообщили, что произошло не менее трех попаданий. В частности, прямое попадание в многоэтажку. Обнаружили троих погибших.

Также мы писали, что около 22:40 в Кривом Роге завершились поисково-спасательные работы после ракетного удара. Лисак рассказал о последствиях.

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео спасательной операции в результате попадания российской ракеты в дом в Кривом Роге. Также глава государства выразил соболезнования родным погибших.

Полиция показала первые минуты после ракетного удара по Кривому Рогу.