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Зеленський висловив співчуття постраждалим від ракетної атаки на Кривий Ріг

12 березня 2024 23:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський висловив співчуття постраждалим від ракетної атаки на Кривий Ріг
Працівники ДСНС у Кривому Розі. Фото: ДСНС України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі завершена. Він висловив співчуття родинам загиблих.

Про це він написав у своєму блозі в Telegram.

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Зеленський висловив співчуття родинам загиблих

Зеленський висловив співчуття постраждалим від ракетної атаки на Кривий Ріг
Скупчення людей на місці влучання. Джерело: ДСНС України
Зеленський висловив співчуття постраждалим від ракетної атаки на Кривий Ріг
Працівники ДСНС. Джерело: ДСНС України

"Постраждалим надається необхідна допомога. Дякую всім, хто був залучений до рятувальної операції: ДСНС, медикам, Нацполіції, психологам, волонтерам. Кожному й кожній, хто дбає про наших людей, велика вдячність. І всім, хто забезпечує відповідальність держави-терориста", — написав він.

Зеленський висловив співчуття постраждалим від ракетної атаки на Кривий Ріг
Працівники ДСНС. Джерело: ДСНС України
Зеленський висловив співчуття постраждалим від ракетної атаки на Кривий Ріг
Зруйнована частина будинку. Джерело: ДСНС України
Зеленський висловив співчуття постраждалим від ракетної атаки на Кривий Ріг
Криворожани з працівниками ДСНС. Джерело: ДСНС України

Він заявив, що подібні удари здійснюються по Україні щодня.

"Щодня наші міста і села зазнають подібних ударів. Щодня Україна втрачає людей через російське зло. І не може бути пауз ані на день, ані на тиждень чи тим більше на місяці в підтримці, коли треба просто захищати життя, просто рятувати людей від терору. Кожен у світі, хто разом з Україною в цей час, є справжнім захисником життя та справедливості", — пише глава держави.

Зеленський висловив співчуття постраждалим від ракетної атаки на Кривий Ріг
Працівник ДСНС. Джерело: ДСНС України
Зеленський висловив співчуття постраждалим від ракетної атаки на Кривий Ріг
Частина зруйнованого будинку. Джерело: ДСНС України
Зеленський висловив співчуття постраждалим від ракетної атаки на Кривий Ріг
Хлопчик на вулиці у Кривому Розі. Джерело: ДСНС України

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі пролунали потужні вибухи через удар російською керованою авіаракетою Х-59. Внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа в одній з багатоповерхівок Металургійного району міста. 

Володимир Зеленський
Кривий Ріг
ДСНС
Україна
рятувальники

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