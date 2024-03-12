Зеленський висловив співчуття постраждалим від ракетної атаки на Кривий Ріг
Президент України Володимир Зеленський заявив, що пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі завершена. Він висловив співчуття родинам загиблих.
Про це він написав у своєму блозі в Telegram.
Зеленський висловив співчуття родинам загиблих
"Постраждалим надається необхідна допомога. Дякую всім, хто був залучений до рятувальної операції: ДСНС, медикам, Нацполіції, психологам, волонтерам. Кожному й кожній, хто дбає про наших людей, велика вдячність. І всім, хто забезпечує відповідальність держави-терориста", — написав він.
Він заявив, що подібні удари здійснюються по Україні щодня.
"Щодня наші міста і села зазнають подібних ударів. Щодня Україна втрачає людей через російське зло. І не може бути пауз ані на день, ані на тиждень чи тим більше на місяці в підтримці, коли треба просто захищати життя, просто рятувати людей від терору. Кожен у світі, хто разом з Україною в цей час, є справжнім захисником життя та справедливості", — пише глава держави.
Нагадаємо, раніше у Кривому Розі пролунали потужні вибухи через удар російською керованою авіаракетою Х-59. Внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа в одній з багатоповерхівок Металургійного району міста.
Читайте Новини.LIVE!