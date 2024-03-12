Зеленский выразил соболезнования пострадавшим от ракетной атаки на Кривой Рог
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поисково-спасательная операция в Кривом Роге завершена. Он выразил соболезнования семьям погибших.
Об этом он написал в своем блоге в Telegram.
Зеленский выразил соболезнования семьям погибших
"Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Спасибо всем, кто был вовлечен в спасательную операцию: ГСЧС, медикам, Нацполиции, психологам, волонтерам. Каждому и каждой, кто заботится о наших людях, большая благодарность. И всем, кто обеспечивает ответственность государства-террориста", — написал он.
Он заявил, что подобные удары производятся по Украине ежедневно.
"Ежедневно наши города и села терпят подобные удары. Каждый день Украина теряет людей из-за российского зла. И не может быть пауз ни на день, ни на неделю или тем более на месяцы в поддержке, когда нужно просто защищать жизнь, просто спасать людей от террора. Каждый в мире, кто вместе с Украиной в єто время, является настоящим защитником жизни и справедливости", — пишет глава государства.
Напомним, ранее в Кривом Роге прогремели мощные взрывы из-за удара российской управляемой авиаракетой Х-59. В результате вражеской атаки вспыхнул пожар в одной из многоэтажек Металлургического района города.
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