Зеленский выразил соболезнования пострадавшим от ракетной атаки на Кривой Рог

Работники ГСЧС в Кривом Роге. Фото: ГСЧС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поисково-спасательная операция в Кривом Роге завершена. Он выразил соболезнования семьям погибших.

Об этом он написал в своем блоге в Telegram.

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Зеленский выразил соболезнования семьям погибших

Скопление людей на месте попадания. Источник: ГСЧС Украины

Работники ГСЧС. Источник: ГСЧС Украины

"Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Спасибо всем, кто был вовлечен в спасательную операцию: ГСЧС, медикам, Нацполиции, психологам, волонтерам. Каждому и каждой, кто заботится о наших людях, большая благодарность. И всем, кто обеспечивает ответственность государства-террориста", — написал он.

Работники ГСЧС. Источник: ГСЧС Украины

Разрушенная часть дома. Источник: ГСЧС Украины

Криворожане с работниками ГСЧС. Источник: ГСЧС Украины

Он заявил, что подобные удары производятся по Украине ежедневно.

"Ежедневно наши города и села терпят подобные удары. Каждый день Украина теряет людей из-за российского зла. И не может быть пауз ни на день, ни на неделю или тем более на месяцы в поддержке, когда нужно просто защищать жизнь, просто спасать людей от террора. Каждый в мире, кто вместе с Украиной в єто время, является настоящим защитником жизни и справедливости", — пишет глава государства.

Работник ГСЧС. Источник: ГСЧС Украины

Часть разрушенного дома. Источник: ГСЧС Украины

Мальчик на улице в Кривом Роге. Источник: ГСЧС Украины

Напомним, ранее в Кривом Роге прогремели мощные взрывы из-за удара российской управляемой авиаракетой Х-59. В результате вражеской атаки вспыхнул пожар в одной из многоэтажек Металлургического района города.