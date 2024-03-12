Ракетна атака по Кривому Рогу — палають два будинки, кількість жертв зросла

Пожежа в багатоповерхівці. Фото: Сергій Лисак/Telegram

У вівторок, 12 березня, Росія атакувала місто Кривий Ріг. На зараз відомо про трьох загиблих.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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За інформацією від Сергія Лисака, кількість тих, хто постраждав, продовжує зростати. Наразі зафіксовано 36 осіб, які отримали травми. З них сім дітей.

Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот

Коментар Олександра Вілкула

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що в результаті ракетного обстрілу сталося не менше трьох влучань. Зокрема пряме попадання в багатоповерхівку. Відомо про численні жертви серед цивільного населення. Наразі рятувальники борються з вогнем, а медичні бригади надають необхідну допомогу постраждалим. Також організували пункт допомоги населенню, який почав працювати о 20:00 біля супермаркету АТБ на Східному-1. Вілкул закликає звертатися туди за допомогою у вирішенні питань житла, будівельних матеріалів для ремонту пошкоджень та інших проблем.

Допис Олександра Вілкула. Фото: скриншот

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про рух російської ракети Х-59 у напрямку Кривого Рогу.

Також ми писали, що у Кривому Розі через ворожу атаку загинули дві людини.