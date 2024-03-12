Ракетная атака по Кривому Рогу — пылают два дома, количество жертв возросло

Пожар в многоэтажке. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Во вторник, 12 марта, Россия атаковала город Кривой Рог. На данный момент известно о трех погибших.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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По информации от Сергея Лысака, количество пострадавших продолжает расти. В настоящее время зафиксировано 36 человек, получивших травмы. Из них семь детей.

Пост Сергея Лисака. Фото: скриншот

Комментарий Александра Вилкула

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в результате ракетных обстрелов произошло не менее трех попаданий. В частности, прямое попадание в многоэтажку. Известно о многочисленных жертвах среди гражданского населения. В настоящее время спасатели борются с огнем, а медицинские бригады оказывают необходимую помощь пострадавшим. Также организовали пункт помощи населению, который начал работу в 20:00 возле супермаркета АТБ на Восточном-1. Вилкул призывает обращаться туда за помощью по решению вопросов жилья, строительных материалов для ремонта повреждений и других проблем.

Пост Александра Вилкула. Фото: скриншот

Напомним, что ранее мы сообщали о движении российской ракеты Х-59 в направлении Кривого Рога.

Также мы писали, что в Кривом Роге из-за вражеской атаки погибли два человека.