Ракетная атака по Кривому Рогу — пылают два дома, количество жертв возросло
Во вторник, 12 марта, Россия атаковала город Кривой Рог. На данный момент известно о трех погибших.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
По информации от Сергея Лысака, количество пострадавших продолжает расти. В настоящее время зафиксировано 36 человек, получивших травмы. Из них семь детей.
Комментарий Александра Вилкула
Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в результате ракетных обстрелов произошло не менее трех попаданий. В частности, прямое попадание в многоэтажку. Известно о многочисленных жертвах среди гражданского населения. В настоящее время спасатели борются с огнем, а медицинские бригады оказывают необходимую помощь пострадавшим. Также организовали пункт помощи населению, который начал работу в 20:00 возле супермаркета АТБ на Восточном-1. Вилкул призывает обращаться туда за помощью по решению вопросов жилья, строительных материалов для ремонта повреждений и других проблем.
Также мы писали, что в Кривом Роге из-за вражеской атаки погибли два человека.
Читайте Новини.LIVE!