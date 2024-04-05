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У Кремлі посилюють інформаційні операції, щоб залякати Захід і схилити Україну до перемовин

5 квітня 2024 09:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Кремлі посилюють інформаційні операції, щоб залякати Захід і схилити Україну до перемовин
Сергій Лавров, Сергій Шойгу та Володимир Путін. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Речник Кремля Дмитро Пєсков, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр закордонних справ Сергій Лавров активізували інформаційні спецоперації. Таким чином Кремль намагається підштовхнути Україну до переговорів, а Захід — змусити боятися. 

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). 

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Погрози Пєскова до НАТО

За даними аналітиків, Пєсков заявив, що НАТО перебуває у "прямій конфронтації" з Росією. Крім того, речник Кремля звинуватив Альянс у його "наближенні до кордонів РФ". Ймовірно, він мав на увазі Фінляндію і нещодавній вступ Швеції до союзу. 

"Російські офіційні особи вже давно намагаються представити НАТО і Захід як екзистенційну загрозу для Росії, щоб виправдати війну Кремля в Україні. Наприклад, 18 березня очільник Росії Володимир Путін заявив, що повномасштабна війна між НАТО і Росією небажана, але можлива", — пояснюють фахівці. 

Погрози Шойгу до Франції

Своєю чергою Шойгу кинув декілька погроз до Франції. Приводом стали нещодавні заклики країни збільшити допомогу Україні, а також заяви про введення військ. 

"Спроби Шойгу погрожувати Франції та стримувати продовження підтримки Заходом України, удаючи зацікавленість у мирних переговорах, є частиною ширшої російської інформаційної операції, спрямованої на переконання західних країн підштовхнути Україну до несприятливих і нерівноправні переговори на умовах Росії", — йдеться у звіті. 

Риторика Лаврова про мирні переговори

До того ж, як пояснюють аналітики, інформаційні операції просував і Лавров, який виявляв зацікавленість у мирних переговорах.

Зокрема, російський дипломат провів зустрічі з десятками іноземних послів, у ході яких засудив українську формулу миру. Одночасно з тим він просував риторику про те, що Росія готова вести переговори на вигідних для Кремля умовах. 

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підкреслили, що певні фінансові, економічні та військові показники свідчать про підготовку Росії до широкомасштабного конфлікту з НАТО. Експерти розповіли, коли РФ може напасти.

Своєю чергою в НАТО прокоментували ймовірність нападу Росії на Альянс. 

війна
переговори
Україна
Європа
Дмитро Пєсков
Сергій Лавров
Кремль
Сергій Шойгу
війна в Україні
Росія

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