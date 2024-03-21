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Росія готує напад на країни НАТО — в ISW вказали на фактори підготовки

21 березня 2024 11:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росія готує напад на країни НАТО — в ISW вказали на фактори підготовки
Володимир Путін. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підкреслили, що певні фінансові, економічні та військові показники свідчать про підготовку Росії до широкомасштабного конфлікту з НАТО. На думку фахівців, напад може відбутися у найближчі роки. 

Про це йдеться у звіті ISW

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Що вказує на підготовку до нападу

Зазначається, що 19 березня Володимир Путін провів зустріч з лідерами фракцій Держдуми, під час якої окреслив пріоритети на свій п'ятий президентський термін.

Зокрема, диктатор наголосив на важливості розвивати економіку, маючи на увазі робити до неї ще більше фінансових вкладень. 

Крім того, в ISW наголошують, що Росія таки не стикнулася з фінансовою кризою, яку раніше прогнозували. Ба більше, держава значно збільшила військові видатки і не планує зупинятися. До того ж Кремль продовжує усілякими методами обходити іноземні санкції.

"Росія продовжує намагатися обійти міжнародні санкції, і Міжнародний валютний фонд оцінив, що ВВП Росії зросте на 2,6 відсотка у 2024 році та повідомив, що ВВП Росії зростав швидше, ніж економіка всіх країн Великої семи (G7) у 2023 році", — йдеться у звіті аналітиків. 

Також аналітики вказують на проведення реформ в російському війську, які спрямовані на підвищення боєздатності. Особливу увагу там приділяють удосконаленню власного флоту. 

Коли  РФ може напасти на країни НАТО

Зрештою, експерти зазначають, що спроба стабілізувати російську економіку та фінансову сферу свідчить про не лише готовність РФ до тривалої війни проти України, але й підготовку нападу на країни НАТО. 

Зокрема, лідери Польщі й Данії припускають, що це може відбудитися впродовж декількох наступних років.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Росія може напасти на країни НАТО вже у 2026 році. Також литовська розвідка оцінила ймовірність нової війни. 

війна
володимир путін
НАТО
Європа
війна в Україні

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