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Россия готовит нападение на страны НАТО — в ISW указали на факторы подготовки

21 марта 2024 11:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россия готовит нападение на страны НАТО — в ISW указали на факторы подготовки
Владимир Путин. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Аналитики Института изучения войны (ISW) подчеркнули, что определенные финансовые, экономические и военные показатели свидетельствуют о подготовке России к широкомасштабному конфликту с НАТО. По мнению специалистов, нападение может произойти в ближайшие годы.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Отмечается, что 19 марта Владимир Путин провел встречу с лидерами фракций Госдумы, в ходе которой наметил приоритеты на свой пятый президентский срок.

В частности, диктатор подчеркнул важность развития экономики, имея в виду делать в нее еще больше финансовых вложений.

Кроме того, в ISW отмечают, что Россия таки не столкнулась с ранее прогнозируемым финансовым кризисом. Более того, государство значительно увеличило военные расходы и не планирует останавливаться. К тому же Кремль продолжает всяческими методами обходить иностранные санкции.

"Россия продолжает пытаться обойти международные санкции, и Международный валютный фонд оценил, что ВВП России вырастет на 2,6 процента в 2024 году и сообщил, что ВВП России рос быстрее экономики всех стран Большой семи (G7) в 2023 году", — говорится в отчете аналитиков.

Также аналитики указывают на проведение реформ в российской армии, направленных на повышение боеспособности. Особое внимание там уделяют усовершенствованию собственного флота.

Когда РФ может напасть на страны НАТО

В конце концов эксперты отмечают, что попытка стабилизировать российскую экономику и финансовую сферу свидетельствует о не только готовности РФ к длительной войне против Украины, но и подготовке нападения на страны НАТО.

В частности, лидеры Польши и Дании предполагают, что это может произойти в течение нескольких последующих лет.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия может напасть на страны НАТО уже в 2026 году. Также литовская разведка оценила возможность новой войны.

война
владимир путин
НАТО
Европа
война в Украине

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