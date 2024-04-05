В Кремле усиливают информационные операции, чтобы запугать Запад и склонить Украину к переговорам
Спикер Кремля Дмитрий Песков, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров активизировали информационные спецоперации. Таким образом, Кремль пытается подтолкнуть Украину к переговорам, а Запад — заставить бояться.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Угрозы Пескова к НАТО
По данным аналитиков, Песков заявил, что НАТО находится в "прямой конфронтации" с Россией. Кроме того, представитель Кремля обвинил Альянс в его "приближении к границам РФ". Вероятно, он имел в виду Финляндию и недавнее вступление Швеции в союз.
"Российские официальные лица уже давно пытаются представить НАТО и Запад как экзистенциальную угрозу для России, чтобы оправдать войну Кремля в Украине. К примеру, 18 марта глава России Владимир Путин заявил, что полномасштабная война между НАТО и Россией нежелательна, но возможна", — объясняют специалисты.
Угрозы Шойгу к Франции
В свою очередь Шойгу бросил несколько угроз к Франции. Поводом послужили недавние призывы страны увеличить помощь Украине, а также заявления о вводе войск.
"Попытки Шойгу угрожать Франции и сдерживать продолжение поддержки Западом Украине, притворяясь заинтересованными в мирных переговорах, являются частью более широкой российской информационной операции, направленной на убеждение западных стран подтолкнуть Украину к неблагоприятным и неравноправным переговорам на условиях России", — говорится в отчете.
Риторика Лаврова о мирных переговорах
К тому же, как объясняют аналитики, информационные операции продвигал и Лавров, проявлявший заинтересованность в мирных переговорах.
В частности, российский дипломат провел встречи с десятками иностранных послов, в ходе которых он осудил украинскую формулу мира. В то же время он продвигал риторику о том, что Россия готова вести переговоры на выгодных для Кремля условиях.
Напомним, что аналитики Института изучения войны (ISW) подчеркнули, что определенные финансовые, экономические и военные показатели свидетельствуют о подготовке России к широкомасштабному конфликту с НАТО. Эксперты рассказали, когда РФ может напасть.
В свою очередь , в НАТО прокомментировали вероятность нападения России на Альянс.
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