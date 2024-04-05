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В Кремле усиливают информационные операции, чтобы запугать Запад и склонить Украину к переговорам

5 апреля 2024 09:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Кремле усиливают информационные операции, чтобы запугать Запад и склонить Украину к переговорам
Сергей Лавров, Сергей Шойгу и Владимир Путин. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Спикер Кремля Дмитрий Песков, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров активизировали информационные спецоперации. Таким образом, Кремль пытается подтолкнуть Украину к переговорам, а Запад — заставить бояться.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Угрозы Пескова к НАТО

По данным аналитиков, Песков заявил, что НАТО находится в "прямой конфронтации" с Россией. Кроме того, представитель Кремля обвинил Альянс в его "приближении к границам РФ". Вероятно, он имел в виду Финляндию и недавнее вступление Швеции в союз.

"Российские официальные лица уже давно пытаются представить НАТО и Запад как экзистенциальную угрозу для России, чтобы оправдать войну Кремля в Украине. К примеру, 18 марта глава России Владимир Путин заявил, что полномасштабная война между НАТО и Россией нежелательна, но возможна", — объясняют специалисты. 

Угрозы Шойгу к Франции

В свою очередь Шойгу бросил несколько угроз к Франции. Поводом послужили недавние призывы страны увеличить помощь Украине, а также заявления о вводе войск.

"Попытки Шойгу угрожать Франции и сдерживать продолжение поддержки Западом Украине, притворяясь заинтересованными в мирных переговорах, являются частью более широкой российской информационной операции, направленной на убеждение западных стран подтолкнуть Украину к неблагоприятным и неравноправным переговорам на условиях России", — говорится в отчете.

Риторика Лаврова о мирных переговорах

К тому же, как объясняют аналитики, информационные операции продвигал и Лавров, проявлявший заинтересованность в мирных переговорах.

В частности, российский дипломат провел встречи с десятками иностранных послов, в ходе которых он осудил украинскую формулу мира. В то же время он продвигал риторику о том, что Россия готова вести переговоры на выгодных для Кремля условиях.

Напомним, что аналитики Института изучения войны (ISW) подчеркнули, что определенные финансовые, экономические и военные показатели свидетельствуют о подготовке России к широкомасштабному конфликту с НАТО. Эксперты рассказали, когда РФ может напасть.

В свою очередь , в НАТО прокомментировали вероятность нападения России на Альянс.

война
переговоры
Украина
Европа
Дмитрий Песков
Сергей Лавров
Кремль
Сергей Шойгу
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Россия

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